Herzogin Kate hat ihr Stilbewusstsein einmal mehr unter Beweis gestellt und gezeigt, dass sie die perfekte Vertretung für die Queen ist, um den Award for British Design zu verleihen.

Herzogin Kate (40) hat ihrem Ruf als stil- und modebewusster Royal einmal mehr alle Ehre gemacht. Im Namen von Königin Elizabeth II. (96) verlieh sie im Londoner Design Museum am Mittwoch (4. Mai) den The Queen Elizabeth II Award for British Design.

Für den feierlichen Anlass wählte die Herzogin ein grünes Midi-Kleid der kanadisch-britischen Designerin Edeline Lee. Sie kombinierte hierzu farblich passende High Heels von Emmy London sowie goldene Statement-Ohrringe.

2018 kam die Queen

Herzogin Kate plauderte bei der Veranstaltung unter anderem mit dem Chef der britischen "Vogue", Edward Enninful (50), sowie mehreren Stipendiaten der British Fashion Council Foundation.

2018 hatte Queen Elizabeth II. den Preis im Rahmen der London Fashion Week noch persönlich übergeben. Die Bilder, die sie in der ersten Reihe neben US-"Vogue"-Chefin Anna Wintour (72) zeigten, gingen damals um die Welt. Inzwischen wird die 96-Jährige aus gesundheitlichen Gründen bei vielen Events von Mitgliedern ihrer Königsfamilie vertreten.