Overalls sind ein beliebter Modetrend auf den bekannten Social-Media-Plattformen. Und das nicht ohne Grund. Denn Jumpsuits eignen sich hervorragend für ein stylisches Winter-Outfit - sowohl im Alltag als auch auf Feierlichkeiten.

Der Overall zählt derzeit zu einem der beliebtesten Modetrends auf der Socia-Media-Plattform TikTok. Denn Jumpsuits lassen sich längst nicht nur im Sommer tragen. Ein Einteiler ist auch für kalte Wintertage perfekt geeignet - wenn man die richtigen Teile dazu kombiniert. So geht's!

Besonders angesagt sind derzeit Overalls im Cargo Style. Egal, ob aus Denim oder einem anderen robusten Stoff. Hauptsache, das Trendteil hat viele Taschen und ist oversized geschnitten. Influencerin Linda Tol zeigt auf Instagram, wie stilsicher und gleichzeitig lässig und bequem dieser Look aussehen kann. Der langärmlige Jumpsuit darf im Winter ruhig locker sitzen. Dann passt auch garantiert noch ein etwas dickeres Sweatshirt oder wärmende Merino-Unterwäsche darunter. Das Zwiebelprinzip verhindert unnötiges Frieren.

Wo lauern die „Stromfresser“?

Um Strom zu sparen, ist es wichtig, die Geräte mit dem höchsten Stromverbrauch zu identifizieren. Ein Stromzähler, der zwischen Gerät und Steckdose geschaltet wird, kann dabei helfen. Die häufigsten Übeltäter sind alte Kühl- und Gefrierschränke, sowie im Standby-Modus laufende Geräte.

Oft entpuppen sich alte Kühlschränke und Co. als „Stromfresser“. Deswegen sollte der Stromverbrauch elektronischer Geräte alle fünf Jahre überprüft werden. In vielen Fällen zeigt sich, dass die Kosten für ein neues Gerät und die sich daraus ergebenden neuen Stromkosten unter den Energiekosten für das Altgerät liegen. Beim Neukauf sollte die Energieklasse und die tatsächliche Nutzung bedacht werden.

Eine erhebliche Stromeinsparung kann durch die richtige Einstellung der Haushaltsgeräte erzielt werden. Die Temperatur und Schleuderzahl von Waschmaschinen sollte gering gehalten werden, Kühlschränke nicht kälter als sieben Grad sein und die Temperaturen von Tiefkühltruhen nicht unter minus 18 Grad liegen. Auch die Senkung der Monitorbeleuchtung an PC und Fernseher kann Energie einsparen.

Viele Geräte verbrauchen auch Strom, obwohl sie nicht im Einsatz sind. Fernseher, Drucker und Radio laufen häufig im Standby-Modus weiter und treiben die Stromkosten unnötigerweise in die Höhe. Aus diesem Grund sollten Sie Geräte, die nicht genutzt werden, konsequent vom Strom nehmen. Ob Sie dafür den Stecker ziehen oder eine abschaltbare Steckdosenleiste montieren ist egal.

Für alle, denen das permanente An- und Ausschalten zu viel Aufwand ist, sind Zeitschaltuhren empfehlenswert. Diese werden zwischen Gerät und Steckdose geschaltet und unterbrechen zu vorgegebenen Zeiten den Stromverbrauch. Diverse Apps erlauben die bequeme Steuerung der Stromzufuhr per Knopfdruck.

In der Küche sind mit Kühlschrank, Herd, Backofen und Geschirrspülmaschine die größten Stromfresser zu finden. Trotz hoher Anschaffungskosten lohnt sich in vielen Fällen der Kauf eines Induktionsherdes. Dieser ist im Vergleich zum herkömmlichen Herd wesentlich stromsparender. Beim Kochen sollte immer der zugehörige Deckel für die Töpfe verwendet und die passende Herdplattengröße gewählt werden, um den Energieverbrauch niedrig zu halten.

Eine stromsparende Alternative zum Kochtopf auf der Herdplatte ist der Wasserkocher. Bis zu 50 Prozent Strom können so eingespart werden.

Um Strom zu sparen, sollte der Wäscheberg solange ignoriert werden, bis er eine ganze Waschmaschine füllen kann. Meist reichen 40 Grad aus, um die Wäsche zu säubern und pflegen. Eine Vorwäsche ist häufig nicht nötig. Wer Flecken schon vor dem Waschgang behandelt, kann auf hohe Temperaturen und Schleuderzahlen verzichten und den Stromverbrauch so senken.

Im Badezimmer verbraucht der Föhn besonders viel Strom. Daher ist es vor allem im Sommer ratsam, die Haare lufttrocknen zu lassen. Ein weiterer Stromfresser ist die elektrische Zahnbürste. Es reicht aus, die Bürste einmal pro Woche an der Station aufzuladen.

Als Faustregel gilt: Jeder Grad weniger spart rund sechs Prozent Energie. In den wärmeren Monaten sollte die Temperatur heruntergefahren werden, um die Stromrechnung nicht in die Höhe zu treiben. Im Winter ist es wichtig, die Türen beheizter Räume geschlossen zu halten. Unnötige Kosten kann auch eine regelmäßige Heizungswartung verhindern.

Darunter darf es leuchten!

Wer möchte, dass die Basis unter dem Overall ebenfalls zur Geltung kommt, kombiniert zum Einteiler einen klassischen, enganliegenden Rollkragenpullover. Hier lautet das Stichwort: Dopamine Dressing! Während der Overall in einem zurückhaltenden Blau oder Beige daherkommt, darf es darunter kräftig leuchten. Ein Turtleneck-Oberteil in einer kräftigen Trendfarbe wie Lavendel, Orange oder Limettengrün zieht alle Blicke auf sich.

Kuscheliges Upgrade für den Jumpsuit

Die andere Möglichkeit, den Jumpsuit winterfest zu machen, ist die Kombination mit einem stylischen Mantel. Wie passend, dass im Winter 2022 vor allem Big Coats im Trend sind. Mit einem Oversize-Mantel aus Wolle oder Teddyfell verpassen Sie Ihrem Einteiler ein kuschlig-warmes Upgrade. Bei den restlichen Accessoires darf hier ebenfalls mit viel Farbe gespielt werden. Wollmützen, Schals und Handschuhe in leuchtenden Farben sind derzeit absolute Trend-Teile und sorgen für gute Laune.

Overall in Elegant

Der Overall-Trend eignet sich aber nicht nur für den Alltag. Auf Instagram zeigt unter anderem Model Alessandra Ambrosio (41), wie man einen Jumpsuit im Winter partytauglich kombiniert. Im Rahmen der Mailänder Fashion Week präsentierte sie einen Traum in Weiß von Alberta Ferreti.

Der Einteiler mit langen Ärmeln und hochgeschlossenem Kragen ist die perfekte Alternative zum Partykleid. In einem Overall aus fließendem Stoff wird man auf jeder Feierlichkeit ein Hingucker. Damit der Look elegant wirkt, sollte auf jeden Fall auf ein monochromes Outfit geachtet und die restlichen Accessoires farblich auf den Jumpsuit abgestimmt werden.