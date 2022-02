Venus Williams begleitete Will Smith zu den SAG-Awards. Auf dem roten Teppich verzauberte sie die Fotografen mit einem besonderen Dress von Dolce & Gabbana.

Die Screen Actors Guild Awards sind am Sonntag in Santa Monica über die Bühne gegangen. Dort wurde auch das Biopic "King Richard" gezeigt, dass die Lebensgeschichte von Venus (41) und Serena Williams (40) auf die Leinwand bringt.

Besonderes Augenmerk lag daher auf Tennis-Star Venus Williams, die den grauen Teppich mit einem silber-weißem Ensemble von Dolce & Gabbana zum Strahlen brachte. Dieses bestand aus einer silbernen, knappen Korsage, über die ein asymmetrisches weißes Kleid mit hohem Beinschlitz drapiert war. Dazu trug Williams funkelnde Ohrringe, eine silberne Clutch und weiße High Heels zu weiß lackierten Zehennägeln.

Will Smith spielt Vater Williams

Der Film, in dem Will Smith (53) den Vater der Athletinnen porträtiert, Richard Williams (80), war für zwei Awards nominiert. Den Preis als "Bester Hauptdarsteller" nahm Smith unter Tränen an. "Das ist einer der größten Momente meiner Karriere", sagte Smith in seiner Dankesrede." Venus Williams hatte ihn zu den Awards in Los Angeles begleitet - oder umgekehrt.