Elegant beim Filmfest München, leger bei der Gartenparty: Veronica Ferres und Tochter Lilly Krug haben am Wochenende echtes Stilgefühl bewiesen.

Veronica Ferres (57) und ihre Tochter Lilly Krug (21) haben am Wochenende Vielfalt bewiesen, wenn es um Styling und Mode geht. Bei der Eröffnungsveranstaltung des Filmfests in München traten die beiden noch in eleganten Looks auf. Ferres recycelte ihre Satinrobe in Petrol, die vor allem durch asymmetrische Cut-Outs und verspielte Raffungen um die Taille bestach. Jenes Kleid trug die Schauspielerin bereits im Februar 2020 zur Berlinale.

Lilly Krug setzte hingegen auf ein hellblaues Chiffonkleid mit Puffärmeln und Plissee-Rock. Die Spitzenborte verlieh der Abendrobe einen elfenhaften Charakter. Dazu kombinierte sie eine ebenfalls hellblaue Handtasche sowie weiße Sandalen mit Riemchen und hohem Absatz. Ihre blonden Haare waren zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt.

Sportliche Looks bei der Gartenparty

Deutlich sportlicher fielen die Looks des Mutter-Tochter-Duos bei der anschließenden Gartenparty sowie bei der RTL+-Fiction-Party aus. Dort setzte Ferres auf ein vollständig schwarzes Ensemble aus Bluse, weiter Hose, Sneakers und Rucksack.

Tochter Lilly warf sich in ein schwarzes Minikleid mit weißen Punkten und kurzen Ärmeln. Weiße Sneaker und eine Uhr mit weißem Armband rundeten den legeren Look ab. Ihre Haare waren zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst.