"Victoria's Secret" ist mit einer neuen Show zurück. Promis feierten das nun groß in New York City. Topmodels und die Nachwuchsstars der Branche waren dabei.

Starauflauf auf dem roten Teppich: Zur Feier der "Victoria's Secret World Tour 2023" traten am 6. September Models und Promis im Manhattan Center in New York City auf. Unter ihnen waren Topmodels wie Emily Ratajkowski (32), Gigi Hadid (28), Naomi Campbell (53) und Candice Swanepoel (34).

Candice Swanepoel glänzt auf dem rosa Teppich

Swanepoel setzte bei dem Event ihre langen Beine in Szene. Sie trug ein schwarzes, ärmelloses Minikleid mit Korsett, als sie über den rosa Teppich schlenderte. Das einzigartige Kleid betonte ihre schlanke Taille und wies am oberen und unteren Rand goldene Blumenapplikationen auf. Das südafrikanische Model, das die blonde Mähne bei dem Auftritt streng nach hinten gebunden hatte, vervollständigte den Look mit schwarzen Pumps.

Candice Swanepoel unterschrieb bereits 2010 im Alter von 22 Jahren bei "Victoria's Secret". Sie trug den berühmten, juwelenbesetzten "Fantasy Bra" im Wert von zehn Millionen Dollar 2013 bei der "Victoria's Secret Fashion Show".

Neuauflage der "Victoria's Secret Show"

Die Dessous-Marke hatte ihre jährliche Modenschau vor vier Jahren gestrichen. Mit der "The Victoria's Secret World Tour" kommt nun die Neuauflage der "Victoria's Secret Fashion Show" auf die Bildschirme. Am 26. September ist die Show auf Prime Video zu sehen.

Beim Auftaktevent zur Show war auch die nächste Generation der Modelstars dabei, darunter Madonnas (65) Tochter Lourdes Leon (26), Jude Laws (50) Tochter Iris Law (22) und Kate Moss' (49) Tochter Lila Moss (20).

Mehr Platz für Vielfalt

"Victoria's Secret" hat in den vergangenen Jahren ein Rebranding erhalten. Im Dezember 2018 flimmerte die legendäre "Victoria's Secret Fashion Show" nach 23 Jahren zum letzten Mal über die Bildschirme.

2021 trennte sich der Unterwäschehersteller dann endgültig von seinen "Engeln" und ersetzte sie durch ein diverseres "VS-Kollektiv", darunter US-Fußballspielerin Megan Rapinoe (38), Freestyle-Skifahrerin Eileen Gu (20) oder Schauspielerin Priyanka Chopra (41) sowie Valentina Sampaio (26), das erste Transgender-Model bei "Victoria's Secret". Die Marke wolle mehr Platz für Vielfalt, Inklusion und die Bedürfnisse "echter" Frauen machen, unter anderem mit einem vielfältigeren Größensortiment.