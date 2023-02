Die neue Pantone-Trendfarbe "Viva Magenta" steht für Mut und Optimismus. Sich mehr von diesen Eigenschaften in die eigene Garderobe zu holen, ist gar nicht so schwer. Mit diesen Tipps kann man Viva Magenta ganz leicht in das eigene Styling integrieren.

Von strahlendem Pink zu einem intensiven Magenta mit pinken Untertönen: Das Pantone Color Institut hat für 2023 Viva Magenta als Farbe des Jahres 2023 auserkoren. Es handelt sich dabei um einen "nuancierten purpurroten Ton, der eine Balance zwischen warm und kühl darstellt" - so wird die Farbe von Pantone auf Instagram beschrieben. Viva Magenta erzeugt Aufmerksamkeit und strahlt Energie aus. Wie integriert man eine derart starke Farbe am besten in die eigene Garderobe? Wir haben einige Tipps zusammengestellt...

Mit kleinen Accessoires starten

Weniger ist mehr: Um sich an die intensive Trendfarbe heranzutasten, kann man mit kleinen Accessoires beginnen. Mithilfe von Schuhen, Taschen oder Schmuckstücken im Farbton Viva Magenta kann man mit dem lebendig-strahlenden Ton experimentieren und sich nach und nach an das Tragen der Farbnuance gewöhnen. Dieser Tipp ist vor allem für Menschen hilfreich, die sonst eher in gedeckten oder ruhigen Farben unterwegs sind.

Mit einem Kleidungsstück in Viva Magenta experimentieren

Der nächste Schritt: Zum Beispiel in ein einzelnes Kleidungsstück in Viva Magenta investieren und es mit neutralen Kleidungsstücken aus der bestehenden Garderobe kombinieren. Das kann ein Pullover sein, den man mit der Lieblingsjeans stylt oder eine Bluse in Kombination mit anderen Kleidungsstücken in Schwarz, Weiß oder Grau.

Die Trendfarbe sollte an den eigenen Stil angepasst werden und nicht andersherum. Das kräftige Viva Magenta kann einen sehr dramatischen Effekt haben, daher ist es am besten, zu Hause vor dem Spiegel auszuprobieren, in welchen Styling-Varianten man sich wohl fühlt.

Dopamine Dressing mit Viva Magenta

Allen modebegeisterten Personen, die gerne auffällige Looks tragen, spielt Viva Magenta in die Karten. Denn die Pantone-Farbnuance lässt sich wunderbar in ein Dopamine-Dressing-Outfit integrieren. Dazu kombiniert man mehrere Teile in kräftigen Farben, sodass ein harmonischer, bunter Look entsteht. Viva Magenta passt sehr gut zu einem hellen Gelb oder leuchtendem Grün, einem Dunkelblau oder Burgunderrot sowie zu Türkis oder Pink.

Viva Magenta sagt: "Trau dich"

Man darf sich 2023 bei der Gestaltung der Garderobe also durchaus etwas mehr Extravaganz zutrauen: Pantone beschreibt Viva Magenta als einen unkonventionellen Farbton, der für Mut, Furchtlosigkeit, Optimismus und Freude steht. Die Trendfarbe soll zum Experimentieren und Selbstausdruck ohne Zurückhaltung animieren.