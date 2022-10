Mülltrennung ist auf den ersten Blick nicht kompliziert: In die fünf unterschiedlichen Kategorien lässt sich wohl jeder Abfall einordnen. Beantworten Sie unsere Fragen auf Anhieb richtig?

Das Quiz zur Mülltrennung :

Trennen Sie Ihren Müll richtig?

Mülltrennung leicht gemacht

Altglas in den Glascontainer, Papier in die Altpapiersammlung, Verpackungen in den gelben Sack, kompostierbares in den Biomüll und alles andere in den Restmüll. So weit so gut. Doch dann kommt der Zweifel: Kann die Plastikwindel des Babys in den gelben Sack? Wie war das nochmal mit der Glühbirne?

Was kann in die Biotonne?

Am Einfachsten scheint hier noch der Wurf in die Biotonne: Gemüsereste, Essensreste, Kaffeesatz, auch mit Filtertüte, Teebeutel und kleinere Gartenabfälle landen hier - eben alles, was sich kompostieren lässt.

Bei der Käserinde müssen Sie genau nachsehen: Ist sie gewachst, werfen Sie sie bitte in den Restmüll. Käse mit Naturrinde zählt jedoch zum Bioabfall.

Welcher Abfall kommt in die blaue Tonne?

In die blaue Tonne gehört das Altpapier. Hier können Sie auch Papier mit Folie einwerfen, also beispielsweise einen Briefumschlag mit Fenster.

Was darf nicht ins Altpapier?

Wollen Sie das Recycling erleichtern, entfernen Sie die Folie und werfen diese in den gelben Sack. Pappteller, Fotos oder Getränkekartons haben im Altpapier nichts verloren.

Auch Blaupapier und anderes Spezialpapier sollten nicht in die blaue Tonne.

Was gehört in die gelbe Tonne?

Generell sollten Sie alle Leichtverpackungen in der gelben Tonne, auch gelber Sack, entsorgen. Hierzu zählen Verpackungen aus Metall, Kunststoff und Verbundstoffen.

Zu Metallverpackungen zählen Konservendosen und Aluminiumfolie, zu Kunststoffen Folienbeutel, Joghurtbecher und Einweggeschirr und zu Verbundstoffen zählen Milchkartons und Vakuumverpackungen.

Alles, was Sie im gelben Sack verwahren, sollte sauber und trocken sein. Außerdem sollten Sie nicht den Fehler begehen und alle Gegenstände, die mit dem grünen Punkt gekennzeichnet sind, wahllos in die gelbe Tonne entsorgen.

Glas, Spielzeug, Papier und volle Spraydosen gehören nicht hinein.

Der Rest kommt in den Restmüll

In die graue Tonne oder den schwarzen Sack gehören alle Abfälle, die sich den anderen Tonnen nicht zuordnen lassen und kein Fall für die Sammelstelle sind.

Dazu gehören beispielsweise Aktenordner, Bürsten, Spielzeug, Hygieneartikel, Pflaster und Geschirr. Auch beschichtetes Papier, Kassetten und Fotos sind hier gut aufgehoben.

Sammelstellen aufsuchen

Kostenfrei oder gegen eine geringe Gebühr können Sie Ihren Müll jederzeit an Sammelstellen loswerden. Altbatterien, Ölkanister und Elektronikschrott wird kostenfrei entgegengenommen, ebenso wie größere Gartenabfälle, Metallschrott und Schadstoffe.

Arzneimittel können Sie zur Entsorgung in die Apotheke bringen, für Textilien gibt es an verschiedenen Stellen Container.

Sperrmüll nicht an den Straßenrand

Sperrmüll nehmen Sammelstellen ebenfalls entgegen. Manche Städte bieten außerdem eine kostenlose Abholung an. Für Bauschutt zahlen Sie eine geringe Gebühr, der muss ebenfalls zur Sammelstelle gebracht werden.

Kehricht hingegen wird von der Straßenreinigung angeholt, sofern Sie ihn am Ende einer fertiggestellten Straße platzieren.