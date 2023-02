Thermalbäder sind die Schwimmbäder für Genießer und das zu jeder Jahreszeit. Was gibt es Schöneres als im Winter im heißen Wasser eines Außenbeckens genüsslich dem Treiben der Schneeflocken zuzusehen? Nun, vielleicht im Sommer zwischen Heiß- und Kaltwasserbecken zu pendeln, dabei zwischen Palmen auf einer Liege zu relaxen und anschließend tiefenentspannt nach Hause zu gehen.

Hier geht's in die große Bildershow mit den besten Thermen in Deutschland!

Typisch Therme

Thermen gibt es eine Vielzahl in Deutschland und allen gemein ist das oder die Innenbecken und wenigstens ein Außenbecken sowie eine mehr oder weniger große Sauna-Landschaft und ein gemütlicher Ruhebereich, in dem Sie in den Bademantel gekuschelt so richtig relaxen können. Doch die großen Thermen geben sich damit noch nicht zufrieden. Whirlpools, Mineralsprudelbecken, Salzgrotte und Erlebnissauna zeichnen sie aus und jede hat noch so ihre besonderen Attraktionen.

Das beste Umfeld zum Relaxen

Das fängt schon beim Ambiente an. Soll es gediegen Finnisch sein mit Blockhaussauna und Sportbereich? Oder eine römische Bäderlandschaft mit Dampfbad und Massage sowie verschiedenen Kalt- und Warmwasserbecken? Oder doch lieber eine exotische Palmenkulisse mit einer riesigen Glaskuppel über dem Schwimmbecken?

Entdecke die Möglichkeiten

Darf es ein Aroma-Dampfbad sein und Schwimmen im Klangbecken? Abbrausen unter einem Wasserfall, Sonnenterrasse und Sole-Inhalation? Möchten Sie kosmetische Anwendungen und Wellness oder medizinisches Training und Fitness? Ein Cocktail an der Sauna-Bar oder lieber einen leckeren Salat im Restaurant?

Für jeden Etwas

Stehen Sie auf Themenabende mit musikalischer Beschallung und Lichteffekten oder suchen Sie ihre Ruhe in einer Therme, in der Kinder erst ab 16 Jahren durch ihr Blickfeld laufen dürfen? Die verschiedenen Thermen in Deutschland bieten für jeden genau die richtige Mischung aus Erholung, Wellness, Entspannung und auch Spaß.

Unsere Top-10

Wir haben für Sie die zehn interessantesten, größten, ausgefallensten und besten Thermen in Deutschland zusammengestellt, die alle eine Reise wert sind. Wellness-Wochenenden sind schließlich nicht ohne Grund so beliebt wie nie zuvor.

Das sind die zehn beliebtesten Thermen: