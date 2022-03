Diese Abenteuer können Urlauber in Skandinavien erleben

© Roland Magnusson/Shutterstock.com



An der schwedischen Westküste sind zahlreiche prähistorische Bilder zu finden. Vor allem Schiffe, Tiere und Krieger ritzten die Menschen in den Stein. Einige Zeichnungen geben den Forschern bis heute Rätsel auf. Was uns die einstigen Bewohner damit wohl sagen wollten?