Singend Glücksgefühle zu erzeugen ist möglich, zeigt zahlreiche Studien. Sowohl alleine als auch in der Gruppe kann Singen intensive emotionale Erlebnisse auslösen, positive Gefühle fördern und Stress abbauen, was besonders in Krisenzeiten eine wichtige Ressource darstellen kann.