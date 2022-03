Corona-News der Woche

© picture alliance/dpa | Frank Rumpenhorst



Seit Ende vergangener Woche gilt das neue Infektionsschutzgesetz, das nur noch bestimmte Corona-Maßnahmen erlaubt. In dem sogenannten Basisschutz gilt eine Maskenpflicht nur noch in Krankenhäusern, Pflegeheimen, im öffentlichen Nahverkehr und in Flugzeugen. In Pflegeheimen und Schulen soll weiterhin getestet werden. In regionalen Hotspots können weitreichendere Maßnahmen wiedereingeführt werden. Die Bundesländer kündigten an, für die Änderungen eine Übergangsfrist zu nutzen und bis zum 2. April die bisherigen Regeln bestehen zu lassen. Die 3G-Regelung in der Bahn und am Arbeitsplatz ist bereits deutschlandweit entfallen.