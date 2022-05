Ukraine-Konflikt: Die wichtigsten Entwicklungen der letzten Woche

© picture alliance/dpa | Frank Rumpenhorst



Mehr als 90.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine an deutschen Schulen untergekommen, wie Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gegenüber der "Rheinischen Post" verkündete. Nach Schätzungen des Deutschen Lehrerverbands gebe es weitere 50.000 ukrainische schulpflichtige Kinder in Deutschland, die bisher noch nicht am Unterricht teilnehmen.