14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Marvin droht nach der Trennung von Charlotte wieder auf die schiefe Bahn zu geraten. Ralf und Anette kommen nicht an ihn heran. Charlotte will einen versöhnlichen Abschied, aber Marvin entzieht sich der Begegnung und sie verlässt mit gemischten Gefühlen Lüneburg. Tina gleitet immer mehr Richtung Burnout, ohne die Warnsignale zu erkennen. Als ihr mal wieder alles zu viel wird, schließt sie einfach die Gärtnerei. Doch sie kann ihre freie Zeit nicht genießen und geht wegen jeder Kleinigkeit hoch. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Max ist mit ein paar Gästen auf einer Bike-Tour, als er von Vanessas beginnender Geburt erfährt. Sofort rast er los und fährt dabei so schnell an Eleni und Imani vorbei, dass Imani stürzt und sich an der Schulter verletzt. Valentina quält es, Noah und Greta zusammen zu sehen. Ein wenig tröstet es sie, dass Noah sich wegen eines Streits mit seinen Eltern ihr anvertraut und nicht Greta. Doch sie wird erneut enttäuscht, als sie in der Küche eine romantische Nachricht von Noah findet, die für Greta bestimmt ist. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Die schwelenden Spannungen bei Huber-Bau werden von Benedikts Geburtstag verdrängt. Bis er entdeckt, wie wenig seine Meinung mittlerweile zählt. David ist erleichtert, als sein ungewöhnliches Angebot Vivien nicht abschreckt. Tobias findet es aber gar nicht lustig. Easy im Glück: Seine heimlichen Britta-Fotos bescheren ihm einen unerwarteten Geldsegen. Hätte er da nur nicht das ungute Gefühl, dass Britta daran auch teilhaben sollte. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle kommt der Bitte von Maximilian nach - ohne zu wissen, dass Yannick ihr einen Antrag machen will. Da Ben ihr so liebevoll den Rücken stärkt, verschiebt Kim ihre Arbeit. Doch Ben überrascht sie ausgerechnet zusammen mit Kilian. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne ist ziemlich durch den Wind. Diesen Umstand nutzt ein Dieb, der ihr die Handtasche klaut. Zum Glück kommt ihr eine unbekannte junge Frau zu Hilfe. Erik weiß, dass es für ihn und Toni kein Zurück mehr gibt. Er entschließt sich, nach vorne zu sehen und ihre Sachen auszumisten. Dabei stößt er auf eine mexikanische Spezialkräutermischung. Was hat es damit auf sich?