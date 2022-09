Warum sollen Mantas jetzt nur noch 80 cm breit gebaut werden? - Damit die Fahrer auch rechts den Arm raushängen können.

Warum soll der Manta jetzt acht Meter hoch gebaut werden? Damit man ihn sieben Meter tiefer legen kann.

Woran erkennt man, dass ein Manta ein Automatikgetriebe hat? - Das linke Bein des Fahrers hängt aus dem Fenster.

Ein Mantafahrer nimmt eine Nonne mit. Meint diese: "Ich finde es sehr christlich von Ihnen, daß Sie mich mitnehmen." - "Kein Problem. Batman's Freunde sind auch meine Freunde!"

Mantafahrer in Ägypten. Auf einer Nilbrücke überschlägt er sich. Fahrer und Wagen landen im Nil. Als die Krokodile auf ihn zukommen meint der Mantafahrer: "Ey, goil, ey: Rettungsboote von Lacoste!"

Warum wird der 80 Zentimeter breite Manta nun doch nicht gebaut? - Weil der ein Meter breite "Kenwood"-Aufkleber nicht draufpassen würde!

Ein Mercedesfahrer trifft einen Mantafahrer: "Soll ich dir 'nen Mantawitz erzählen?" Sagt der Mantafahrer: "Vorsicht, ich fahre Manta!" Sagt der Mercedesfahrer: "Macht nichts, ich erzähle ihn auch ganz langsam."

Ein Mantafahrer hat auf seinem Beifahrersitz einen Papagei sitzen und das Fenster offen. Er hält an der roten Ampel neben einem Mercedes. Der Fahrer des Mercedes kurbelt sein Fenster ebenfalls runter und fragt: "Kann der auch sprechen?" Darauf der Papagei: "Weiß ich doch nicht!"

Was ist ein Manta ohne Spoiler? Kaputt.

Steht ein Manta vor der Uni.

Ein Mantafahrer gewinnt einen Pokal im IQ-Test. Fragt ein Golf-Fahrer: "Wie hast du denn das geschafft?" - "Da ham´se uns im Manta-Club gefracht, was drei mal sieben ist. Und ich war mit 28 auf Platz drei."

Was macht der Mantafahrer, wenn sein Motor brennt? Er legt im Kofferraum ein Gegenfeuer...



Hier noch ein weiterer echter Brüller: Was ist die Lieblingsfrucht des Manta-Fahrers? Mantarine!

Warum werden die Mantas jetzt mit dreieckigem Gaspedal gebaut? Damit die Cowboystiefel besser draufpassen.

Warum werden die Mantas jetzt mit durchsichtigen Kotflügeln gebaut? Damit man die Cowboystiefel besser sieht.

Warum werden Mantas jetzt mit acht Scheinwerfern gebaut? Damit die Mantafahrer auch bei Nacht ihre Sonnenbrille aufsetzten können.

Warum hat die Garagenwand eines Mantafahrers einen roten Ralleystreifen? Weil er beim hineinfahren immer vergisst den Arm hereinzunehmen.

Was ist das Lieblingsmärchen der Mantafahrer? - Radkäppchen und der böse Golf.

Sagt ein Mantafahrer zu einem Mercedes-Fahrer an der Ampel: "Wo geht datt denn hier bei Karstadt?" Sagt der Mercedes-Fahrer: "Zu Karstadt!" Darauf der Mantafahrer: "Watt denn, schon halb sieben?"

Warum wird der Manta jetzt drei Meter breit gebaut? Damit die Boxen von Zuhause hineinpassen.

Mantafahrer im Gespräch: "Ich hab mir gestern ein Lexikon gekauft!" - "Und, hast es schon eingebaut?"

Ein Mantafahrer fährt die Straße entlang und sieht am Straßenrand ein hübsches, junges, blondes, vollbusiges Maedel mit einer "MCM"- Tasche. Er schmeisst voll den Bremsanker, so dass er soeben noch neben ihr zum stehen kommt, kurbelt die rechte Seitenscheibe runter, schaut auf die Tasche und fragt die junge Frau: "Ey super ey boohhh ey, geil ey... bisse im Manta Club Moers, ey ???"

Den Manta gab es nicht nur als Coupé mit kleiner Kofferraumklappe.

Treffen sich zwei Mantafahrer: "Ich habe mir einen Kenwood-Aufkleber gekauft." - "Und was steht drauf?"

Woran erkennt man einen schwulen Mantafahrer? Am Friseur!

Was macht ein Mantafahrer, dem ein Wildschwein ins Auto gelaufen ist? Er fährt zum TÜV und lässt es eintragen!

Warum haben Mantafahrer in ihrem Wagen immer einen Magnethandschuh? Damit sie auch bei 200 die Hand aufs Dach legen können.

Treffen sich zwei Mantafahrer: "Du siehst so verändert aus, warst du beim Friseur?" - "Nee, ich konnte nur die Leasingrate fürs Toupet nicht bezahlen."

Warum wurden die letzten Mantas mit verstärkter Antenne ausgeliefert? Damit man endlich mal einen ganzen Fuchs dranhängen kann!

Was bleibt übrig wenn ein Manta abgebrannt ist? Ein Goldkettchen und eine weinende Friseuse.

Kommt ein Mantafahrer in die Bäckerei: "Gib mir mal zwei Brötchen." Sagt die Verkäuferin: "Wie war das Zauberwort?" Sagt der Mantafahrer: "EY!"

Ich habe mir letzte Woche eine Kenwood Anlage gekauft!" "Eine Kenwood-Anlage - echt. Ich glaub ich werd verrückt. Echte Kenwood - ich dachte die machen nur Heckscheiben..."

Kommt ein Mantafahrer in einen Fahnenladen: "Eine grüne Deutschland-Fahne, ey!" Sagt der Verkäufer: "Die gibt's doch gar nicht. Wir haben nur Schwarz - Rot - Gold." "Dann nehm' ich 'ne Rote!"

Wie bestellt ein Mantafahrer eine Pommes mit Ketchup und Mayo? "Einmal Schlemmerplatte Rot-Weiß".

Warum haben Mantafahrer 27 Knochen mehr als andere Menschen? Bei denen arbeitet das Gehirn noch mechanisch.

Sagt ein Sciroccofahrer zum Mantafahrer: "Ich hab mir 'nen Duden gekauft." Sagt der Mantafahrer: "Wie schnell issn der?"

Kommt zu einem Mantafahrer eine gute Fee: "Du hast drei Wünsche frei." Sagt der Mantafahrer: "Also, als erstes hätte ich dann mal gerne eine Schachtel Marlboro, die niemals leer wird." Er bekommt eine Schachtel, macht sie auf, nimmt sich eine heraus, und es sind immer noch 20 Zigaretten in der Schachtel. "Toll.", sagt er, "als nächstes hätte ich gerne noch zwei davon."

Warum dürfen Mantafahrer in der 4. Schulklasse rauchen und saufen? Weil sie schon 18 sind!

Wie verdoppelt man den Wert eines Manta? Volltanken!

Ein Franzose, ein Russe und ein Mantafahrer kommen für 20 Jahre in den Knast. Jeder darf sich wünschen, was er mit in den Bau nimmt. Der Franzose wünscht sich eine Frau, der Russe 20 Kisten Wodka und der Mantafahrer 20 Stangen Marlboro. Nach 20 Jahren kommen alle drei wieder raus. Der Franzose ist mittlerweile Vater von 10 Kindern, der Russe ist total blau und der Mantafahrer hat eine Zigarette im Mund und fragt: „Hat mal einer Feuer?“

Was macht ein Mantafahrer bei seinem Auto nur einmal? – Die Seitenscheibe runterkurbeln!

Ein Manta-Fahrer kommt an eine Ampel. Neben ihm steht ein Mercedes. Der Mercedes-Fahrer kurbelt die Scheibe runter und fragt den Manta-Fahrer: „He, was ist saublöd, hat vier Füße, vier AÄrme und zwei Köpfe?“ – „Weiß nicht!“ antwortet der Manta-Fahrer. „Na, Du und Deine Freundin!“ lacht der Mercedes-Fahrer. Die Ampel wird grün und beide brettern davon. An der nächsten Ampel steht der Manta-Fahrer neben einem GTI und will seinen Frust abladen. Er kurbelt die Scheibe runter und ruft zum GTI-Fahrer: „He, was ist saublöd, hat vier Füße, vier Arme und zwei Köpfe?“ – „Weiß nicht!“ antwortet darauf der GTI-Fahrer. „Na, ich und meine Freundin!“ erwidert der Manta-Fahrer.

Was geht einem Manta-Fahrer bei einem Unfall als erstes durch den Kopf? – Der Heckspoiler und die 200 Watt-Boxen.

Zwei Manta-Fahrer suchen im Wald einen Weihnachtsbaum. Nach zwei Stunden sagt einer völlig entnervt: "Gut, dann nehmen wir halt einen ohne Kugeln."

Wie macht ein Manta-Fahrer nach dem Sex das Licht an? Er öffnet die Tür.

Was ist bei einem Manta-Fahrer lang und hart? Die vierte Klasse.

Wie nennt man einen Manta-Fahrer beim Joggen? Dumm gelaufen.

Manta-Witze sind nicht ganz so alt wie das Fahrzeug selbst: 1970 lief der erste Manta vom Band, 1988 der letzte. Geblieben sind die Kalauer um die Kult-Kiste und viele Besitzer, die über das Proll-Klischee von damals lachen können. Denn mittlerweile gehören die Opel zum alten Eisen und nicht mehr vor die Diskotheken im Ruhrgebiet.

Opel Manta-Witze werden nicht sterben

Nur selten findet sich noch ein XXL-Kennwood-Aufkleber auf der Heckscheibe und aus den damaligen Bastel-Buden reanimieren findige Schrauber originalgetreue Oldtimer. Ob nun immer noch vermehrt blondierte Friseurinnen den Beifahrersitz dekorieren, bleibt vorerst unerforscht. Aber eines bleibt möglicherweise für immer: Der Ruf des Manta , er wäre eine Tuning-Schleuder, gefahren von jungen, ungebildeten Männern in Cowboystiefeln – und natürlich die Manta-Witze.

Sollten Sie noch keine Manta-Witze kennen, helfen wir Ihnen mit den besten Sprüchen weiter. Das ist eine kleine Reise in die Vergangenheit. In eine Zeit, in der „political correctness“ so angesagt war wie ein Bausparvertrag .

