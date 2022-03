Bereits Ende 2021 ist der rein elektrisch angetriebenen BMW 3er in der Langversion auf Bildern vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) zu sehen gewesen. Und auch auf diesen Fotos offenbarte sich: Der Elektro-3er heißt wie der bekannte Kleinwagen der Bayern i3 und trägt den Zusatz e-Drive35L. Allerdings wiesen die technischen Daten noch 250 kW Leistung aus und ließen auf eine Verwandtschaft zum gleich starken BMW i4 e-Drive40 mit ebenfalls 250 kW schließen.

Reichweite beträgt 526 Kilometer

Tatsächlich leistet der Viertürer nun 210 kW und stellt 400 Nm Drehmoment bereit. Damit spurtet er in 6,2 Sekunden auf 100 km/h und soll eine Reichweite nach dem chinesischen Testzyklus (CLTC) von 526 Kilometer haben. Der China-i3 verfügt über eine Batteriekapazität von netto 66,1 kWh (brutto 70,3 kWh) sowie einen Energieverbrauch nach CLTC von 14,3 kWh pro 100 Kilometer. Als maximale Ladeleistung gibt BMW am DC-Schnelllader 95 kW an, die AC-Ladung erfolgt mit 11 kW. Am Schnelllader ist der Akku in 35 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen. Nach zehn Minuten an der DC-Säule ist eine Reichweite von 97 Kilometer "nachgetankt".

Der Modell basiert auf dem aktuellen BMW 3er, der 2021 in China eingeführt wurde, und verfügt über das neuen Betriebssystem BMW OS8 sowie diverse digitale Funktionen und Dienste.

Wie schon der zuvor erwischte Erlkönige und die MIIT-Bilder zeigten, ist der i3 e-Drive35L nahezu identisch mit dem aktuellen 3er der Baureihe G20, weist jedoch an der Front und am Heck kleinere Änderungen auf. In der hinteren Schürze fehlen zum Beispiel die Auspuffendrohre, die Niere ist geschlossen und teilweise blau umrahmt, die Scheinwerfer und die Schürze haben eine leicht veränderte Form. In der Seitenansicht fällt die Ladebuchse sowie der um elf Zentimeter verlängerte Radstand auf. Dieser beträgt 2.966 Millimeter, die Limousine ist insgesamt 4.872 Millimeter (Europa-Modell 4,71 Meter) lang.

Um den chinesischen i3 für den Heimatmarkt abzustimmen erfolgen die Fahrwerkstests bei der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der BMW Brilliance Automotive in Shenyang. Dort läuft das Modell dann auch im BMW-Brilliance-Werk vom Band.

BMW i3 e-Drive35L auf CLAR-Plattform

Wie der BMW i4 basiert der elektrische BMW 3er auch auf der modifizierten CLAR-Plattform der Bayern. Sie ist für Modelle mit Verbrennungsmotoren wie den BMW 3er oder 4er, aber auch für rein elektrische Antriebe ausgelegt.