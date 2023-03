2025 bringt der VW-Konzern ein Kleinwagen-Quartett mit Elektroantrieb an den Start. Der spanische Serien-Vertreter, der Studie Urban Rebel, hört auf den Namen Cupra Raval.

Für den künftigen Einstieg in die Elektromobilität setzt der VW-Konzern auf den MEB Small, eine Weiterentwicklung des MEB speziell für kleinere Modelle. Auf diesem Unterbau sind ab 2025 Modelle für VW (ID.1 und ID.2), für Cupra und für Skoda geplant. Entwickelt wird das Elektro-Kleinwagen-Quartett bei Seat in Spanien. Auch deren Fertigung soll bei Seat in Martorell erfolgen.

Griffiths bestätigt Raval

Für das kleine Skoda-Modell gibt es noch keinen Namen, das VW-Pendant soll als ID.1 kommen. Und seit Dezember 2022 ist auch ein Name für den kleine Cupra bekannt. Konzernmutter Seat hatte sich kurz vor Jahreswechsel auf verschiedenen Märkten den Namen Raval patentrechtlich schützen lassen. Der wurde im März 2023 auch durch Cupra-Boss Wayne Griffiths gegenüber australischen Medien bestätigt. Die Spanier bleiben damit ihrer traditionellen Namensgebung treu, denn Raval ist der Name eines Stadtviertels in Barcelonas Altstadt.

Während die größeren Elektroautos der Konzernmarken auf MEB-Plattform die Hinterräder via Heckmotor antreiben oder optional Allradantrieb mit einem zweiten E-Motor an der Vorderachse besitzen, sind die kleinen Modelle als reine Fronttriebler ausgelegt. Der MEB Small trägt entsprechend nur eine E-Maschine, die zwischen den Vorderrädern sitzt.

Urban Rebel als Raval-Ausblick

Einen seriennahen Vorgeschmack auf den Cupra Raval gab bereits das Conceptcar Cupra Urban Rebel. Der kleine Fünftürer ist knapp vier Meter lang und trägt einen 172 kW starken Elektromotor unter der vorderen Haube. Mögliche Batteriekapazitäten wurden nicht kommuniziert. Als Reichweite werden aber bis zu 440 Kilometer angepeilt.