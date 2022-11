Wie bei jedem anderen Autohersteller ist im Windschatten eines Flaggschiffs auch bei Nio noch jede Menge Platz für volksnähere Autos. Wie eines davon aussehen wird, zeigten die Chinesen im Rahmen des sogenannten "Nio Days 2021". Mit der großen Auto-Party feiert sich das Unternehmen jedes Jahr selbst und nutzt die Bühne traditionell zur Präsentation neuer Modelle. Dort haben die Chinesen neben dem Serienmodell des Flaggschiffs ET7, das in Deutschland bereits auf dem Markt ist (siehe Video), auch die nächstkleinere Elektro-Limousine gezeigt. Diese heißt ET5 und ist eines der nächsten Modelle, das Nio nach Deutschland bringt.

Mit seinen Abmessungen (4,79 Meter lang, 1,49 Meter hoch) positioniert sich der ET5 leicht oberhalb des Wirkungsbereichs des Model 3 (4,69 Meter Länge) von US-Wettbewerber Tesla. Der ET5 wird ausschließlich mit Allradantrieb ausgeliefert; jede Achse verfügt also über einen eigenen Motor. Der vordere Induktionsmotor leistet 150 kW (204 PS), das hintere Pendant mit Permanent-Magnet-Technik steuert 210 kW (285 PS) bei. Das Gesamtsystem liefert demnach 360 kW (489 PS) und beschleunigt den ET5 in bis zu 4,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

1. Tägliche Grundreinigung

Ziehen Sie die Vorhaut zurück und waschen Sie die Eichel kurz mit normalem Seifenwasser oder einem pH-neutralen Duschgel, um das Smegma zu entfernen. Smegma ist eine weißliche, käseartige Substanz, die sich aus Talkabsonderungen, Hautzellen, Urin- und Spermaresten zusammensetzt. Wird das Smegma nicht regelmäßig entfernt, können sich Eichel, Vorhaut oder die Harnwege entzünden. Studien kamen sogar zu dem Ergebnis, dass schlechte Hygiene mit Peniskrebs in Verbindung steht.

Wichtig: Verwenden Sie beim Waschen nicht zu viel Seife oder Duschgel, denn das kann zu Hautirritationen an Vorhaut oder Eichel führen. Viele reagieren darauf mit noch mehr Pflege, was alles nur noch schlimmer macht. Ist der natürliche Säureschutzmantel der Haut zerstört, sollten Sie etwa vier Wochen lang auf Seife oder Duschgels verzichten. Das Waschen mit warmen Wasser reicht dabei aus, um geruchsproduzierende Bakterien zu entfernen.

2. Vorsorgemaßnahme

Etwa einmal im Monat sollten Sie beim täglichen Penis-Waschgang unter der Dusche auch kurz Ihren Hodensack vorsichtig mit den Fingern abtasten.

Fallen Ihnen harte Stellen oder gar Knoten auf, die sich ungewöhnlich anfühlen, sollte sich das ein Urologe mal genauer anschauen. Hodenkrebs ist zwar sehr selten, aber sicher ist sicher. Und wird er frühzeitig erkannt, ist er in 97 Prozent der Fälle heilbar.

3. Vorhaut-Check

Die Vorhaut schützt die Eichel vor Verletzungen und Schmutz. Auch wird die Eichel feucht gehalten, was beim Sex für weniger Reibung sorgen soll.

Lässt sich die Vorhaut einmal nicht wie gewohnt zurückziehen, könnte sich eine Vorhautverengung (Phimose) entwickeln.

Wichtig: Jetzt nicht gewaltsam vorgehen, denn dadurch könnte alles nur noch schlimmer werden, da die feinen Risse, die dabei entstehen, durch ihre spätere Vernarbung die Vorhaut nur noch mehr verengen.

Benutzen Sie für die tägliche Pflege am besten eine hamamelis- oder kamillehaltige Salbe, die es für knapp 5 Euro in der Apotheke gibt.

Bei einer besonders berührungsempfindlichen Eichel hilft eine leicht betäubende Anästhesin-Creme. Wer erst als Erwachsener beschnitten wurde, hat nicht selten mit einer chronischen Entzündung der Eichel zu kämpfen. Hier hilft zum Beispiel eine Polyvidon-Jod-Salbe aus der Apotheke , mit der Sie die Eichel morgens und abends eine Woche lang einreiben.

Vorerst mit 75 und 100 kWh

Wie auf dem chinesischen sollen auch auf dem deutschen Marktstart zunächst zwei Batteriekonfigurationen verfügbar sein: Der Standardakku ermöglicht laut Nio bei einer Kapazität von 75 kWh rund 550 Kilometer Reichweite (ermittelt nach dem chinesischen CLTC-Fahrzyklus, vergleichbar mit dem NEFZ). Darüber rangiert ein Akkupaket mit 100 kWh, das einen Aktionsradius von über 700 Kilometern möglich machen soll. Mit der später erscheinenden 150-kWh-Batterie sollen sogar mehr als 1.000 Kilometer pro Ladung möglich sein. Zu den von Nio genannten großen Reichweiten soll auch der cW-Wert von nur 0,24 beitragen. Ob der ET5 ebenso wie der ET7 mit Feststoffbatterien kommen soll, die laut Nio über eine Energiedichte von bis zu 360 Wattstunden pro Kilogramm verfügen, ist aktuell nicht bekannt.

Der ET5 wird laut Nio mit allem ausgestattet sein, was man für's autonomen Fahren braucht. Dazu gehört das "Aquila"-Sensorpaket (Lidar, Kameras, Radar, Ultraschall, V2X-Kommunikationsmöglichkeit) und ein entsprechend leistungsstarker Zentralrechner, der bei Nio "Adam" heißt. Der volle Funktionsumfang wird nach weiterer Entwicklung und Validierung sukzessive eingeführt und den Usern in China über ein monatliches Abonnement zur Verfügung stehen. Kostenpunkt dort: umgerechnet etwa 107 Euro. Ob das Autonom-Paket mit allem im ET5 serienmäßig ist oder Kunden die Hardware explizit dazubestellen müssen, ist aktuell noch nicht bekannt.

Sportliche Fahrwerksabstimmung

Hardware-seitig tritt der Nio ET5 mit einem Fünflenker-Fahrwerk an, das dem Hersteller zufolge über eine sportliche Abstimmung verfügt. Die Chinesen attestieren ihrem Model-3-Konkurrenten zudem eine exakt ausgeglichene Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse. Die Bremsanlage arbeitet mit Vierkolben-Sätteln, die das Elektroauto in 33,8 Metern von 100 auf null km/h verzögern sollen. Der ET5 soll zudem über acht verschiedene Fahrmodi verfügen.

Bei der Einrichtung des ET5-Cockpits wollen sich die Nio-Designer Inspiration aus der Möbel-, Mode- und Schuhbranche geholt haben. Mode-Begabte mögen das bitte selbst beurteilen. Auffällig ist auf jeden Fall die ausgeprägte Aufgeräumtheit, die Tesla-Fahrern nicht unbekannt vorkommen dürfte. Das große Panorama-Dach lässt viel Licht in den Innenraum. Sämtliche Lüftungsdüsen sind versteckt ausgeführt. Ein Teil der verwendeten Stoffe basiert auf recycelten PET-Flaschen, Teile der Kunststoffe basieren auf Pflanzenfasern. Laut Nio reduziert der Einsatz dieser Materialien die Kohlenstoffemissionen bei der Produktion um 30 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Stoffen und Kunststoffen. Praktisch alle Oberflächen im ET5 lassen sich per LED be- und hinterleuchten. Insgesamt stehen 256 Farben zur Verfügung, um das Licht im Auto an die Stimmung der Passagiere anzupassen.

12,8-Zoll-Display und Sprachassistent Nomi

Im Mittelpunkt steht das 12,8-Zoll große Hochkant-AMOLED-Display, das einen weiteren Bildschirm vor dem Lenkrad ergänzt. Auf dem Armaturenbrett streckt der Digitalassistent Nomi seinen kleinen Display-Kopf nach oben. Nomi interagiert über das kleine Display mit den Passagieren, wendet sich dem jeweils Sprechenden zu, kann zwinkern und im Zweifel sogar ein Selfie knipsen.

Auf Wunsch liefert Nio den ET5 mit einer neuen High-Tech-Brille von Nreal aus, die eine virtuelle Bildschirmgröße von 201 Zoll (etwa 5,10 Meter) projizieren kann. Die AR-Brille soll exklusiv für den Gebrauch mit Autos von Nio entwickelt worden sein und es perspektivisch möglich machen, die Anzahl der Displays im Auto zu reduzieren. Über die Brille könnten, ähnlich wie bei einem Head-up-Display, der Tachostand oder Navigationsanweisungen angezeigt werden. Bei einer Ladepause (oder während des autonomen Fahrens) wäre es auch möglich, Filme auf dem Bildschirm in der Brille anzuschauen. Zusätzlich kündigte Nio-Gründer William Li bei der Präsentation des ET5 an, dass das Fahrzeug mit einer "nativen" Virtual-Reality-Funktion angeboten werden soll. Dafür kooperiert Nio mit dem chinesischen VR-Hersteller Nolo, der für den Hersteller eine schlanke VR-Brille mit Pancake-Linsen und 4K-Display entwickelt.

49.900 Euro ohne Batterie

Nio nennt für den ET5 einen Vorverkaufspreis von 49.900 Euro für den deutschen Markt. Der Preis bezieht sich allerdings auf das Modell ohne Batterie, bei der sich die Kunden für Miete oder Kauf entscheiden müssen. Bei der sogenannten BaaS-Option (Battery as a Service) mietet der Kunde die Traktionsbatterie, statt sie zu kaufen. Zugleich können BaaS-Kunden Nios Batteriewechsel-System nutzen, bei dem an "Power Swap Stations" in wenigen Minuten leere gegen volle Akkus getauscht werden. Die Kosten für die Batteriemiete liegen monatlich bei 169 (75 kWh) oder 289 Euro (100 kWh). Alternativ lassen sich die Energiespeicher auf dem deutschen Markt auch kaufen; wer diese Option wählt, muss jedoch auf die Akkutausch-Option verzichten. Die kleinere Batterie kostet 12.000 Euro, für die größere werden 21.000 Euro fällig.