Seit der Rückkehr in den Prototypen-Sport im Jahr 2017 feierte Cadillac diverse Erfolge in der amerikanischen IMSA-Meisterschaft. Ab der Saison 2023 will man nun weltweit die Konkurrenz herausfordern. Dafür setzt die GM-Nobelmarke wie Audi, BMW und Porsche auf ein Auto nach LMDh-Bauweise.