Auf diesen Moment haben Formel-1-Fans lange hin gefiebert. Eigentlich sollte der Start in eine neue Rennwagen-Generation schon 2021 vollzogen werden. Doch Corona sorgte für eine Verschiebung des komplett reformierten Technik-Reglements um zwölf Monate. Jetzt ist es endlich so weit. Die Formel-1-Bosse versprechen mit den neuen Autos ein enger zusammenliegendes Feld und noch mehr Überholmanöver.

Bei der Präsentation des neuen Autos hat sich Haas in die Pole Position gebracht. Das Schlusslicht des Vorjahres veröffentlichte am Freitag (4.2.) die ersten Fotos des VF-22, mit dem man in der Saison 2022 an den Start gehen wird. Allerdings ist darauf nicht genau der Rennwagen zu sehen, mit dem Mick Schumacher und Nikita Mazepin in die Wintertests gehen. Weil das richtige Auto noch nicht fertig zusammengebaut ist, handelt es sich nur um computergenerierte Bilder, sogenannte Renderings.

Offiziell sprechen die Verantwortlichen nur von der Präsentation der neuen Lackierung. Was die Technik angeht, ist das gezeigte Modell mit Vorsicht zu genießen. Zweieinhalb Wochen vor dem Start der offiziellen Testfahrten in Barcelona wollen die Ingenieure natürlich nicht zu viel verraten. "Wir haben hier einen früheren Entwicklungsschritt gezeigt. Mittlerweile sind wir schon etwas weiter. Man wird also ein paar neue Teile bei den Tests sehen", verrät Teamchef Guenther Steiner. "Das gezeigte Auto ist mehr als das bekannte F1-Showcar mit einer anderen Lackierung. Da gibt es schon einige Unterschiede."

Haas-Wende mit neuem Reglement

Dass sich von einem Haas nicht viel abschauen lässt, kann man so einfach auch nicht mehr behaupten. Der US-Renner übernimmt bekanntlich viele Teile von Ferrari – darunter nicht nur Motor und Getriebe, sondern auch die Aufhängungen und die Hydraulik. Außerdem muss man vom jüngsten Team im Feld deutlich mehr erwarten als zuletzt. In der abgelaufenen Saison hat der Rennstall aus North Carolina die Entwicklung frühzeitig eingestellt, um sich ganz auf den Start in die neue Formel-1-Ära vorzubereiten. So konsequent wie Haas hat kein anderes Team das Vorjahr abgeschenkt. Zumindest der Anschluss ans Mittelfeld und ein paar WM-Punkte hier und da sollten es schon werden in dieser Saison.

Die Präsentation wurde zwar wie erwähnt als Vorstellung der Lackierung angekündigt. Am Farbschema ändert sich aber gar nicht so viel. Immer noch zieht sich ein blau-weiß-roter Streifen vom Vorderbau bis zum Heck. Hier finden sich die russischen Farben von Hauptsponsor Uralkali wieder, der einen großen Teil des Budgets beisteuert und für die Anstellung von Schumachers Teamkollegen Nikita Mazepin verantwortlich ist.

Neben den russischen Farben, die sich auch am Frontflügel und auf der Nase zeigen, kommen wieder die Logos des deutschen Telekommunikationsunternehmens 1&1 prominent auf das Auto. Neu ist, dass die Startnummer nicht mehr in fett Schwarz in einem weißen Kreis auf den Rennwagen lackiert wurden. Sie sind nun deutlich blasser gehalten. Auf der Motorhaube sollte die Nummer eigentlich gut sichtbar auf einer extra dafür vorgesehenen Finne angebracht werden. Bei Haas liegt sie aber ein paar Zentimeter darunter.

Haas-Ingenieure zeigen nicht alles

Was die Technik angeht, ist das Modell wie schon erwähnt mit Vorsicht zu genießen. In der Winterpause gab es immer wieder Gerüchte, dass Haas und Partner Ferrari an der Vorderachse auf eine Pullrod-Aufhängung umschwenken. Das hier gezeigte Auto trägt aber noch ganz konventionell eine Pushrod-Dämpfung.

In der Verkleidung fehlen zudem die großen Kühlschlitze, die das Reglement neuerdings erlaubt. Sie sorgen dafür, dass sich das Heck deutlich enger um den Auspuff schmiegt. Hier will Technik-Direktor Simone Resta seine Karten nicht zu früh aufdecken. Auch bei der Form von Front- und Heckflügel sowie den Leitblechen vor dem Unterboden erwarten wir noch größere Änderungen, wenn das echte Auto aus der Garage rollt.

Interessant ist aber schon der Blick auf die Nase, die sich deutlich von den bisher gezeigten Show-Modellen unterscheidet. Sie läuft nach vorne relativ schmal zusammen und ist an der Spitze sehr kantig gezeichnet. Wir erwarten, dass das fertige Design auch in diese Richtung geht. Auch die Form der Seitenkästen, mit der Stufe auf halbem Weg zum Heck, sieht nach einer individuellen Lösung aus.

Teamchef Steiner versprüht Optimismus

Teamchef Steiner ist schon ganz gespannt auf das erste Kräftemessen in Barcelona: "Wir wissen alle, zu was dieses Team fähig ist. Wir haben das in der Vergangenheit schon bewiesen. Mit dem neuen Auto, das einem komplett neuen Reglement entspringt, bin ich zuversichtlich, dass wir an den Rennwochenenden wieder kämpfen können. Die letzte Saison fühlte sich für uns sehr lang an, aber ich glaube, dass wir 2022 mit dem VF-22 wieder bei der Musik sind."

Technikchef Simone Resta verrät, dass es in den letzten Monaten neben der Entwicklung des Autos noch weitere Herausforderungen zu meistern gab: "Das ist wahrscheinlich von der Komplexität das anspruchsvollste Projekt, mit dem es das Haas-Team bisher zu tun hatte. Die Regeln sind komplett neu. Und dazu haben wir ein ganz neues Team für die Entwicklung des VF-22 zusammengestellt. Nicht alle Mitarbeiter sind neu gekommen, aber ein großer Teil. Dazu haben wir auch noch eine neue Struktur eingerichtet. Wir befinden uns jetzt noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung und werden gemeinsam ein ganzes Jahr an diesem Auto arbeiten. Wenn man darauf schaut, wo wir gestartet sind, dann ist dieses Team jetzt schon ein Erfolg."

Auch Mick Schumacher gibt sich optimistisch, dass es diese Saison endlich mit den ersten WM-Punkten seiner Karriere klappt: "Die Hoffnung ist schon da, dass alle enger beisammen sind und man gegeneinander fahren kann. Wir wissen aber nicht, wie viel uns der frühe Entwicklungsbeginn bringt. Bei den anderen Teams arbeiten ja auch keine Pappnasen. Wir müssen abwarten. Hoffentlich haben wir etwas am Auto, das uns zumindest am Anfang einen kleinen Vorteil gibt."

Der deutsche Youngster hat schon Anfang dieser Woche in der Teamzentrale in England vorbeigeschaut um die Anpassung seinet Sitzschale vornehmen zu lassen. Vor dem offiziellen Testbeginn am 23. Februar in Barcelona ist auch noch ein kurzer Shakedown geplant. Haas reist dafür bereits zwei Tage früher an, um am 21. Februar auf der katalanischen Grand-Prix-Strecke einen sogenannten Filmtag zu absolvieren.