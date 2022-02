Mit dem Mercedes AMG W13 will der Vorjahresweltmeister in der Saison 2022 gleich wieder die Spitze der Formel 1 übernehmen. Die große Regelreform stellt die Uhren aber für alle Teams wieder auf null. Vom alten Vorsprung können die Ingenieure nicht mehr zehren. Immerhin kehrt nun ein alter Look zurück.

Mercedes hat sich relativ lange Zeit gelassen mit der Präsentation seines 2022er Formel-1-Renners. In den vergangenen Tagen überließ der Marktführer zunächst der Konkurrenz die Bühne. Doch am Freitag (18.2.) – also fünf Tage vor dem offiziellem Beginn der Testfahrten in Barcelona – war es endlich so weit. Über die Social-Media-Kanäle wurden die ersten Computer-Grafiken des neuen AMG W13 verschickt.

Dabei fiel natürlich zunächst die neue Lackierung ins Auge. Zwei Jahre war Mercedes im schwarzen Dark-Mode unterwegs, um ein Zeichen gegen Rassismus und Intoleranz zu setzen. Mit dem AMG W13 kehrt 2022 der traditionelle Silber-Look wieder zurück.

Komplett in Silber erstrahlt die Carbon-Haut des Werksrennwagens aber auch nicht. Die Flügel wurden für Partner Petronas in Türkis-Grün lackiert. An der Airbox und den Innenseiten der Frontflügel-Endplatten finden sich weinrote Farbtupfer, um Sponsor Ineos stärker hervorzuheben.

Silberpfeil ohne extreme Technik-Tricks?

Was die neue Technik angeht, verraten die ersten Renderings dagegen noch nicht alles. Die Nase ragt wie bei Ferrari relativ weit nach unten bis über alle Frontflügel-Elemente. Die Kühleinlässe an den Seitenkästen sind extrem klein. Die eckigen Formen direkt neben dem Cockput erinnern an den Aston Martin, der ebenfalls mit einem Mercedes-Motor unterwegs ist.

Die Verkleidung dahinter wirkt aber schmaler als beim AMR22, was für eine enge Anordnung der Antriebsteile unter der Haube spricht. Kühlschlitze sind in der Carbon-Hülle nicht zu erkennen. Stattdessen wir die Hitze des Antriebs über eine Öffnung im hinteren Teil der Verkleidung nach außen geführt.

Das Design wirkt sehr clean und aufgeräumt, aber auch relativ konservativ. Da haben wir bei der Konkurrenz schon individuellere Lösungen gesehen. Nur am Unterboden unterscheidet sich der neue Mercedes stärker von der Konkurrenz. Neben dem Seitenkasten ist die äußere Kante stark gewellt. Das soll offenbar dabei helfen, die Tunnel unter dem Auto mit künstlichen Wirbeln abzudichten.

Shakedown in Silverstone

Erste Bilder vom echten und fahrenden Auto hat Mercedes aber schon angekündigt. Noch am Nachmittag stehen die ersten Proberunden auf dem Programm. Die beiden Piloten sollen in Silverstone insgesamt 100 Kilometer im Rahmen eines Filmtags abspulen, um die ersten Funktions-Checks durchzuführen und einen Eindruck vom Fahrverhalten zu gewinnen. Das stürmische Winterwetter auf der britischen Insel brachte das Vorhaben aber

Für Mercedes ging es bei der Entwicklung des AMG W13 auch um die Ehre. Acht Mal in Folge gewann der deutsch-britische Werksrennstall nun den Konstrukteurspokal in Folge. Zu Beginn der V6 Turbo Hybrid-Ära im Jahr 2014 konnte man vor allem noch von den Vorteilen auf der Antriebsseite zehren. Bei einem relativ stabilen Reglement wurde der Vorsprung in den Jahren danach stets erfolgreich verteidigt.

Mit den komplett neuen Aerodynamik-Regeln beginnen aber nun alle Ingenieure wieder bei null. Technik-Direktor James Allison freut sich über die Herausforderung: "Wir können nun zeigen, dass wir in den letzten Jahren nicht einfach nur Glück hatten. Wir wollen uns wieder mit den anderen Teams messen, um zu erfahren, ob wir den Platz am vorderen Ende des Feldes immer noch verdient haben. Wenn man am Ende für die harte Arbeit belohnt wird, dann ist das einfach ein tolles Gefühl."

"Wir wollen da weitermachen, wo wir begonnen haben. Aber wir haben nicht das Gefühl, dass es einen Anspruch auf den Titel gibt", warnt Teamchef Toto Wolff. "Wir gehen mit der Einstellung in die Saison, dass jetzt wieder alles bei null beginnt. Wir sind skeptisch, ob wir wirklich wieder einen guten Job erledigt haben mit dem neuen Auto. Wir wissen noch nicht einmal sicher, dass wir überhaupt um den Titel kämpfen können."

Hamilton-Rücktritt kein Thema

Auch auf Fahrerseite beginnt für Mercedes eine neue Ära. Lewis Hamilton bekommt mit George Russell einen jungen Herausforderer an die Seite, der am Denkmal des Platzhirschen kratzen will. Nach regelmäßigen Glanzleistungen im Williams trauen viele Experten dem Bottas-Ersatzmann zu, Hamilton vom Sockel zu stoßen. Bei der Ankunft im Werksteam gab es aber erst einmal freundliche Worte vom Neuling: "Während meiner Kartzeit war Lewis wie ein Superheld für mich. Es ist eine Ehre mit so einem erfolgreichen Fahrer in einem Team um Erfolge zu kämpfen."

Russell ist als Mercedes-Junior schon lange mit dem Werksteam verbunden. Für Wolff ist das Nachwuchstalent deshalb gar kein richtiger Neuzugang. "Es ist für mich kein neues Gefühl, ihn in Mercedes-Klamotten zu sehen. Er ist unsere Autos schon vorher gefahren. Ich bin schon ganz gespannt, was er abliefern kann. Wir haben hohe Erwartungen an ihn."

Um Hamilton hatte es nach dem dramatischen Finale in Abu Dhabi viele Gerüchte gegeben. Einige befürchteten nach der unglücklichen Niederlage gegen Max Verstappen sogar einen Rücktritt des siebenfachen Champions: "Ich habe nie gesagt, dass ich aufhören will. Ich liebe, was ich tue. Es ist ein Privileg hier im Team mit so vielen tollen Menschen zusammenzuarbeiten", stellte der Brite klar.

Nach wochenlanger Funkstille meldete sich Hamilton nun wieder voll motiviert zum Dienst zurück: "Es war keine einfache Phase. Ich musste mir etwas Zeit nehmen und Abstand gewinnen. Aber jetzt bin ich bereit, die neue Herausforderung anzunehmen. Mit George kommt neue Energie ins Team. Das wird sicher eine aufregende neue Saison."