Mit dem Williams FW44 will das britische Traditionsteam in der Saison 2022 wieder an erfolgreichere Zeiten anknüpfen. Beim groß angekündigten Launch-Event gab es aber zunächst noch nicht das richtige Auto zu sehen, sondern nur die neue Lackierung. Der Shakedown in Silverstone hatte sich verzögert.

Williams ist in den vergangenen Jahren durch einige tiefe Täler geschritten. Doch mit dem Verkauf des ehemaligen Familienrennstalls an den US-Investor Dorilton Capital Mitte 2020 kam endlich wieder frisches Geld in die Kasse, um eine Trendwende zu starten. Und tatsächlich hatten die Fans des Teams aus Grove in der vergangenen Saison auch endlich wieder Grund zum Jubeln.

George Russell und Nicholas Latifi schaufelten immerhin 23 Punkte auf das Teamkonto. So viele gab es seit 2017 nicht mehr. Nachdem man drei Mal im Konstrukteurspokal auf dem letzten Platz gelandet war, konnte man nun mit Haas und Alfa Romeo gleich zwei Konkurrenten hinter sich lassen. Beim Rennen in Belgien feierte Russell dank etwas Regen-Glück sogar seinen ersten Podiumsplatz.

Getrübt wurde die gute Stimmung im Williams-Camp nur durch den schwachen Saisonendspurt, bei dem es sieben Mal in Folge nichts Zählbares gab. 2022 würde die Truppe von Teamchef Jost Capito natürlich gerne wieder regelmäßiger in die Top Ten fahren. "Die Ergebnisse aus der letzten Saison haben dem Team einen riesigen Schub gegeben. Ich hoffe, dass wir den Schwung in die neue Saison mitnehmen können. Wir wollen natürlich einen weiteren Schritt nach vorne machen", blickt das deutsche Oberhaupt optimistisch in die Zukunft.

Williams zeigt nur Showcar

Dabei helfen soll die komplett neue Rennwagen-Generation, mit der alle Teams wieder bei null anfangen müssen. Und so herrschte vor der Präsentation des neuen FW44 am Dienstag (15.2.) eine besondere Spannung. Doch beim groß angekündigten Launch-Event bekamen die Fans noch keine Bilder des richtigen Autos zu sehen. Genau wie bei Red Bull in der Vorwoche wurde nur ein billiges Showcar aus Plastik enthüllt, das ohne Motor im Heck nicht fahrbereit ist und auch keine individuellen Technik-Features zeigt.

"Wir haben lange am neuen Farbschema gearbeitet und wollten, dass die Lackierung beim Launch perfekt aussieht. Das haben wir mit dem richtigen Auto leider nicht mehr rechtzeitig hinbekommen", entschuldigte sich Capito. "Der FW44 absolviert heute aber noch in Silverstone seinen Shakedown. Der Rollout war eigentlich schon am Vormittag geplant, hat sich aber leider durch Elektrik-Probleme etwas verzögert. Da werden wir dann im Anschluss noch ein paar Fotos veröffentlichen."

Das Showcar zeigte immerhin schon den neuen, fast komplett dunkelblauen Anstrich. Im Vorjahr wurde vor allem die Frontpartie noch großflächig weiß lackiert. Das neue Auto trägt im Heck dazu noch ein paar hellblaue Akzente. Für Abwechslung sorgen neuerdings auch ein paar rote Zierstreifen am Frontflügel, der Nase, an der Airbox und dem Heckflügel. "Damit wollen wir unsere Herkunft ausdrücken. Wir sind ein britisches Team", begründete Capito.

Es fällt allerdings auch auf, dass noch viele Sponsorenflächen freigeblieben sind. Der Frontflügel präsentiert sich komplett ohne Logos. Am Heckflügel ist nur der Schriftzug "Williams Racing" angebracht, der leider keine zusätzlichen Einnahmen bringt. Auf der Motorhaube und den Seitenkästen hätten ebenfalls noch ein paar externe Partner Platz.

Selbst das Logo von Rennlegende Ayrton Senna, der 1994 in Imola in einem Williams ums Leben kam, ist in dieser Saison nicht mehr auf dem Auto zu sehen. "Wir blicken nach vorne und wollen unsere Fahrer nicht daran erinnern, was passieren kann", begründete Capito die Entscheidung. Die Senna-Familie wurde über die Maßnahme übrigens nicht im Vorfeld informiert.

Zwei Bezahlfahrer unter Druck

Der größte Geldgeber von Williams heißt dieses Jahr wohl Red Bull. Der Energy-Drink-Konzern hat mit seiner Millionen-Mitgift dafür gesorgt, dass Alex Albon eines der beiden Cockpits übernehmen durfte. Der Thailänder ersetzt George Russell, der in der Winterpause von Mercedes ins Werksteam befördert wurde. Nach einem Jahr Pause, die Albon in der DTM verbracht hat, muss der Youngster nun zeigen, dass er seinen Platz in der Königsklasse auch ohne Sponsorengelder verdient hat.

Diesen Beweis konnte Teamkollege Nicholas Latifi bislang auch noch nicht antreten. Der Kanadier steuert ebenfalls ein paar Milliönchen über persönliche Partner zum Teambudget bei. Gegen Russell sah Latifi in seinen ersten beiden Formel-1-Jahren meist alt aus. Im Vorjahr steuerte er nur sieben der 23 Teampunkte bei. Das Quali-Duell ging mit 2:20 sogar noch deutlicher verloren.