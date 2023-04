Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen nach 45 Jahren Betrieb an der Fahrbahn, der Entwässerung sowie der Tunnelbeschichtung seine notwendig, so die österreichische Betreibergesellschaft Asfinag. Darüber hinaus werden neue Mautspuren sowie Mautkabinen und weitere Lkw-Stellplätze mit barrierefreien Zugängen geschaffen. Nach Angaben der Asfinag arbeiten 200 Personen an der Sanierung – rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche. In einem zweiten Zeitraum vom 15. April bis 22.11.2024 wird der Tunnel erneut gesperrt.

Arlbergpass an Wochenende überlastet

Mit 14 Kilometern Länge gehört der Arlbergtunnel zum längsten einröhrigen Tunnel Österreichs, rund 8.000 Autos passieren den Tunnel täglich. Die Sanierungsmaßnahmen belaufen sich auf über 100 Millionen Euro.

Der Arlbergpass ist ab Beginn der Vollsperre die regionale Ausweichroute. Vor allem an den Wochenenden kann es auf der Passstrecke aufgrund von Verkehrsüberlastungen zu Verzögerungen kommen. Die weiteren großräumigen Ausweichrouten:

Strecke Rosenheim-München (Deutschland)

Gotthard (Schweiz)

San Bernardino (Schweiz)

Übrigens: Es besteht während der Bauarbeiten ein Radfahrverbot über die Arlbergpassstraße bergauf zwischen Bahnhof Langen bzw. St. Anton (Mooserkreuz) bis zur Passhöhe in St. Christoph. Dieses Verbot betrifft auch Radfahrer, die über den Flexenpass aus Richtung Lech-Warth kommend, in Richtung Tirol weiterfahren möchten. Es wird ein Shuttledienst von St. Anton und Langen eingerichtet.