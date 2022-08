Nach drei Absagen in Folge sollte die Automesse in der Schweiz 2023 wieder stattfinden. Nun haben die Organisatoren die Geneva International Motor Show abgesagt.

Nach durch Corona bedingten Absagen in den Jahren 2020 und 2021 sollte eigentlich vom 19. bis zum 27. Februar 2022 am Lac Léman in Genf wieder die Geneva International Motor Show (GIMS) steigen. Im Oktober 2021 teilte der Veranstalter dann aber überraschend mit, dass auch das 2022er Event abgesagt werden muss, ergänzte aber gleich, man wolle dafür 2023 noch größer zurückkommen. Im April 2022 folgte noch die Info, dass die Messe vom 14. bis 19. Februar 2023 stattfindet. Nun erfolgt jedoch der Rückzieher.

"Aufgrund der Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und der geopolitischen Lage sowie der Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung der Pandemie haben die Organisatoren beschlossen, sich im Jahr 2023 ausschließlich auf die Planung der Veranstaltung in Doha zu konzentrieren", so Maurice Turrettini, Präsident der Stiftung "Comité permanent du Salon international de l’automobile de Genève".

Genf-Messe in Katar findet statt

Die Absage kommt für Insider nicht überraschend. Selbst im Vorfeld des geplanten Auto-Salons 2022 waren die Veranstalter lange optimistisch – noch wenige Tage vor der Absage wurde kommuniziert, es gebe 60 namhafte Aussteller. Unklar ist aktuell, wie viele Autohersteller und Zulieferer bereits für die 2023er-Ausgabe zugesagt hatten. "Für die Marken, die in Genf teilnehmen wollten, die Fans und die treuen Besucher unseres Genfer Salons bedauern wir, dass wir diese traditionelle Veranstaltung nicht organisieren können", heißt es in der Mitteilung weiter.

Wie geplant findet im November 2023 die "Geneva International Motor Show Qatar" im Doha Exhibition and Convention Center (DECC) und an mehreren anderen dezentralen Veranstaltungsorten statt. Diese Messe findet alle zwei Jahre statt.

