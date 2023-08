Briggs Automotive hat seinen Einsitzer für 2023 in Sachen Design und Technik überarbeitet. Premiere feiert der neue BAC Mono in Pebble Beach.

Seit 2011 wildert Briggs Automotive mit seinem BAC Mono getauften Einsitzer im Segment der Sportwagen. In Pebble Beach stellen die Briten den neuen BAC Mono vor, der allerdings viel Bekanntes mitbringt.

Saugmotor weiterentwickelt

Die deutlichste Veränderung findet sich beim Antrieb. Hinter dem Piloten sitzt nun ein 2,5 Liter großer Vierzylinder, der auf jegliche Aufladung verzichtet und einfach nur frei ansaugt. Drehen darf der Motor bis 8.000 Touren, die Spitzenleistung liegt bei 320 PS, das maximale Drehmoment bei 313 Nm. Im Hintergrund arbeiten dabei geschmiedete Kolben und Pleuel, ein überarbeiteter Ventiltrieb sowie eine neue Einspritzanlage mit Einzeldrosselklappen. Die Ansaugseite optimieren zudem ein neuer Luftfilterkasten, ein Sportluftfilter sowie ein neuer Ansaugrüssel aus Carbon.

Zu tun bekommen es die 320 PS mit lediglich 570 Kilogramm Fahrzeuggewicht; Feinschliff in vielen Bereichen haben hier 25 Kilogramm Einsparung gebracht. Die Spurtzeit aus dem Stand auf 100 km/h soll knapp unter drei Sekunden liegen. Geschaltet wird per sequenziellem Sechsganggetriebe, das an der Hinterachse positioniert ist. Für eine noch bessere Straßenlage sorgen die neue Grundabstimmung der voll einstellbaren Federelemente sowie die zusammen mit Pirelli entwickelte neue Reifen-Range.

Design-Evolution kaum sichtbar

Kommen wir zum aufgefrischten Design. Der Hersteller spricht davon, alle sichtbaren Flächen unter aerodynamischen Gesichtspunkten überarbeitet zu haben. Die feinen Modifikationen dürften sich allerdings nur absoluten BAC-Mono-Fans offenbaren, denn wirklich formal verändert hat sich der BAC Mono nicht.

Bestellungen für den modellgepflegten BAC Mono nimmt Briggs Automotive bereits entgegen, Preise nennt der Hersteller aber noch nicht. Kunden dürfen sich jedoch auf rund 230.000 Euro einstellen.