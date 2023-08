Bentley feiert 20 Jahre Continental mit dem Einzelstück One of one. Das Unikat greift auf Spezifikationen des Ur-Continental GT-Modells zurück.

Der neue, unter VW-Ägide entwickelte Bentley Continental ist seit 2003 am Start, mittlerweile bereits in der dritten Generation. Zum 20. Geburtstag legen die Briten vom Luxuscoupé ein Einzelstück auf, welches sich in vielen Punkten an das Ur-Modell aus 2003 anlehnt. Vorgestellt wurde der Bentley Continental One of one GT Speed in Pebble Beach.

Lack, Leder, Holz – wie früher

Weil sich der Continental in drei Modellgenerationen natürlich technisch deutlich weiterentwickelt hat, beschränken sich die Brückenschläge zum Continental GT mit der Fahrgestellnummer VIN20001 aus dem Jahr 2003 ausschließlich auf optische Aspekte. So zeigt sich der neue One of one ebenfalls in Zypressen Grün lackiert und trägt im Interieur das gleiche braune Sattelleder in Kombination mit dem gleichen Walnussholz-Furnier wie der alte GT. Das neue Einzelstück ergänzt die Lederausstattung zudem um grüne Kontrastnähte, das Holzdekor schafft mit einem grün lackierten Streifen die Verbindung zur Außenlackierung. Hinzu kommen Sondermodellschriftzüge auf der Mittelkonsole und der Armaturentafel. Auch die Einstiegsleisten greifen mit Continental GT-Silhouetten den feierlichen Anlass auf.

Abgerundet wird das von Mulliner konfektionierte Einzelstück durch Blackline-, Touring- und Styling-Spezifikationen, einen Carbon-Frontsplitter, eine Carbon-Spoilerlippe auf dem Heckdeckel sowie neue Seitenschwellerverkleidungen und einen neuen Heckdiffusor. Die 22 Zoll großen, dunkelgrau lackierten Leichtmetallfelgen veredeln selbstnivellierende Bentley-Embleme auf den Nabendeckeln.

Wer fragt, wie es um die Zukunft des Einzelstücks bestellt ist, dem sei gesagt, die ist bereits geregelt. Das Unikat wurde direkt bei der Autoshow The Quail an seinen neuen Besitzer übergeben – einen amerikanischen Sammler.