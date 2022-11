Im Jahr 2014 endete die über hundert Jahre dauernde Geschichte der Carrozzeria Bertone, einer der letzten eigenständigen Karosseriebauer klassischen Stils in Europa. Die eigentliche Produktion war zuvor schon abgewickelt worden, im Mai 2014 dann meldete der letzte Unternehmensteil, das Bertone Designstudio, Konkurs an. Zuletzt hatte man noch versucht, das Unternehmen mit der Versteigerung etlicher firmeneigener Prototypen, die wir auch in der Bildergalerie zeigen, zu retten – vergeblich.

Die von Giovanni Bertone 1912 gegründete Firma machte im Laufe der Jahre durch spektakuläre Designs unter anderem für Alfa Romeo, Lamborghini und Ferrari, aber auch durch die Auftragsproduktion besonderer Modelle für bekannte Marken wie Fiat, Opel oder BMW auf sich aufmerksam. Nun, acht Jahre nach dem endgültigen Aus, steht Berone offenbar vor einem Revival. Auf einer neuen Internet-Präsenz und bei Instagram wurden kleine Teaserbilder eines Supersportwagens mit dem Zusatz "110" gezeigt – ein Hinweis auf die 110 Jahre seit der Firmengründung.

Zwei Brüder wollen Bertone wiederbeleben

Hinter der Wiederauferstehung von Bertone stehen die Brüder Mauro und Jean-Franck Ricci, die unter anderem mit dem Automobil-Ingenieursdienstleister Akka Technologies zu beträchtlichem Wohlstand gekommen sind. Die Gebrüder Ricci wollen Bertone nun offenbar wieder auf die Straße bringen, wie auf der neuen Webseite zu lesen ist: "Mauro Ricci und Jean-Franck Ricci haben sich entschlossen, ihre gesamte Erfahrung für die bedeutsame Wiedergeburt des renommierten Automobilunternehmens La Carrozzeria Bertone zu bündeln. Für sie ist es von größter Bedeutung, dass Bertone als führendes Hochleistungsfahrzeug positioniert wird, das die reiche Geschichte der italienischen Marke nutzt, um neue und aufregende Möglichkeiten für die Zukunft zu schaffen."

Supersportler mit Elektroantrieb

Das und die Skizzenbilder sind allerdings der einzige Hinweis darauf, was aus dieser Ankündigung folgen wird. Die Silhouette erinnert in der Grundform ein klein wenig an den Bugatti Chiron, weist auch wie dieser eine charakteristisch nach außen vorgelagerte Karosserielinie hinter den Türen auf. Vermutet werden darf allerdings, dass der neue Supersportler mit Elektroantrieb debütieren wird und damit in den Wettbewerb mit dem Pininfarina Battista und dessen Plattformspender Rimac Nevera einsteigen könnte.

Für das Thema Elektroantrieb spricht auch eine spektakuläre "Fingerübung" von Akka Technologies aus dem Jahr 2019, damals hatte man den Prototypen eines Smart mit Allradantrieb und 280 PS Elektromotor als Akka Smart Bertone (siehe Video oben) vorgestellt. Nun heißt es abwarten, was Bertone in der näheren Zukunft an weiteren Appetithäppchen zum neuen Supersportler veröffentlicht.