BMW testet derzeit die rein elektrische Version des BMW 7ers – auch in der Akustikerprobung. Das Oberklasse-Modell, das derzeit noch heftig getarnt ist, geht ab 2022 an den Start.

Um sich vom Flaggschiff der Marke mit den konventionellen Antrieben abzuheben, erhält der elektrische 7er neben einem anderen Namen – BMW bestätigt mittlerweile offiziell i7 – einige Design-Änderungen. So ist der Kühlergrill geschlossen und dürfte wie beim iX3 farblich umrahmt sein. Dahinter sind Radar und Lidar versteckt – die Voraussetzung für teils autonomes Fahren. Auf den neuesten Bildern ist außerdem die Form des Grills zu erkennen: Er ähnelt dem Mega-Grill von BMW 4er und Co., scheint aber breiter auszufallen.

In der Mitte des Grills ist zudem eine Kameraöffnung zu erkennen. Kameras verbergen sich obendrein in den Kotflügeln sowie in der Dachantenne. Die seitlichen Kameraspiegel können je nach Land und/oder Ausstattungspaket die klassischen Außenspiegel ersetzen. Ein weiterer Hingucker sind die tiefen offenen Türgriffmulden. Daneben scheint ein Feld für einen Daumenabdruck vorgesehen zu sein.

Das Design

Doch zurück zur Front. Insgesamt erscheint der BMW i7 mit seiner starken Tarnung ein wenig wie ein E38, die Scheinwerfer-Einheiten und auch der kleine Grill sind nur provisorisch. Indes erhält die Front Styling-Elemente des 2013 vorgestellten Gran Lusso Coupés, bei dem die Nase etwas hervorsteht und die Scheinwerfer nach hinten gerückt sind.

Die Limousine im Erlkönig-Trimm zeigt sich sonst klassisch mit langer Fronthaube. An der Seite fällt noch die stark getarnte C-Säule auf. Sie verbirgt den neuen Hofmeisterknick. Das Heck dagegen läuft sanft aus, schmale Rückleuchten zeichnen sich ab sowie ein Kofferraumdeckel mit Bürzel, de ein wenig an den Bangle-7er-Abschluss erinnert. Hier legen die aktuellen Designer sicher noch Hand an.

Antrieb und Batterie

Elektroantrieb, Hochvolt-Batterie, Leistungselektronik und Ladetechnologie des BMW i7 entstammen der fünften Generation der BMW-eDrive-Technologie, die bereits im BMW iX Dienst tut. Der BMW i7 steht auf der modifizierten CLAR-Plattform der Marke, die auch Elektroantriebe erlaubt. Im Fahrzeugboden sind die Akkus mit bis zu 120 kWh Leistung untergebracht. Innerhalb des i7 könnte es aber auch eine Differenzierung bei Akkugröße und Leistung geben. Den Start machen dann 80 kWh und rund 500 PS Leistung. BMW gibt den Stromverbrauch mit 22,5 bis 19,5 kWh pro 100 Kilometer nach WLTP an.

Die Batterien ermöglichen eine Reichweite von 650 bis 700 Kilometern und stammen von den Kooperationspartnern CATL, Samsung und Northvolt. BMW gibt Verbrauchswerte nach WLTP zwischen 19,5 und 22,5 kWh an. Zwei E-Motoren plus Inverter plus Leistungselektronik und Differenzial stecken in einem Gehäuse an der Hinterachse; ein weiterer, schwächerer Motor arbeitet an der Vorderachse. Dieses Antriebssystem ist vom BMW-Demonstrationsfahrzeug von 2019 bekannt und kommt auf 720 PS. Damit wird der BMW i7 mitsamt Luxusausstattung den BMW M760i mit dem 6,6-Liter-V12 als Top-Modell beerben – denn BMW hat den Zwölfzylinder aus dem Programm genommen. Mit dieser Leistung wäre der i7 dann auch ein adäquater Konkurrent für den Mercedes EQS mit rund 600 PS. Ungewöhnlich ist, dass im "Konkurrenz-Konvoi" nicht nur den Mercedes als Referenz-Modell mitfährt. Auch der chinesische XPeng P7 und ein Model Y sind mit von der Partie. Beide sind sicher keine Konkurrenz für den großen i7, allerdings verfügt der P7 über eine ähnlich große Batterie mit 80,9 kWh und eine Reichweite von über 700 Kilometern (NEFZ).

Akustik im Test

BMW testet aktuell den BMW i7 im Münchener Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ) auf sämtliche Schallemissionen und -immissionen. Dazu gehören neben der Analyse der Abroll- und Antriebsgeräusche auch die Aeroakustik und der Antriebsklang für den Innenraum sowie die Abstimmung des akustischen Fußgängerschutzes. Letzteren nennt BMW "Iconic Sound Electric" den Hollywood-Komponist Hans Zimmer entwickelt hat.

Der bayerische Autobauer simuliert auf seinen Prüfständen alle Fahrsituationen und stellt über austauschbare Rollenbeläge die unterschiedlichen Straßenoberflächen dar. Damit die Fahrerin oder der Fahrer sowie die Passagiere im Inneren Ruhe genießen können, sind die Elektromotoren speziell gekapselt, es besteht aber auch die Möglichkeit den BMW-Sound für den Innenraum auszuwählen. Um auch Geräuschquellen der Klimaanlage oder der Lüftung zu optimieren, gibt es im FIZ einen Klima-Akustikprüfstand, der unterschiedliche klimatische Bedingungen nachstellen kann.

Im Akustik-Windkanal analysieren die BMW-Ingenieure das Antriebs- und Reifenabroll-Geräusch. Hier tragen unter anderem die integrierten Türgriffe, die optimierten Außenspiegel sowie der fast vollständig geschlossene Unterboden nicht nur zu einem geringen Luftwiderstand bei, sondern reduzieren auch die Umströmungsgeräusche. Darüber hinaus stellt BMW noch externe Lärmquellen (Baustellen oder vorbeifahrende Lkw) nach, um auch hier die Geräuschdämmung des i7 zu testen. Für die Dämmung sind Schallabsorber in den Säulenverkleidungen, den Sitzen, im Dachhimmel und der Fondablage zuständig. Vlies-Einlagen in den Türen sowie den Schweller- und Radhaus-Verkleidungen optimieren die Dämmung außerdem.

Doch nicht nur die Akustik steht auf dem Prüfstand, auch die elektrischen Systeme (Fahrwerksregel- und Assistenzsysteme, Empfang von Telefon-, Radio- oder Navigationssignalen) werden in einer EVM-Absorberhalle (Elektromechanische Verträglichkeit) geprüft.