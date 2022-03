Tatsächlich gab es die Gerüchte um einen M3 Touring nahezu bei jeder Generation, von der ersten (E30) vielleicht mal abgesehen. Gebaut hat ihn BMW allerdings bisher nie. Bisher: Im September 2020 debütierte der M3 auf Basis des neuen 3ers (G80) zusammen mit dem zweitürigen M4 (G82), der überhaupt erst seit dem Vorgänger (F82) so heißt und sich sogar besser verkauft als der Viertürer. Auf Basis des Coupés ist das M4 Cabrio auch bereits am Start und ab 2022 steht die lang ersehnte Touring-Version in den Startlöchern.

Denn bisher hat BMW Kunden, die sportlich unterwegs sein wollten und Transportbedürfnisse haben, zur Konkurrenz geschickt. Audi und Mercedes haben mit dem RS4 Avant und dem C63 AMG T-Modell entsprechend Kasse gemacht. Damit ist nun Schluss. Vor fast einem Jahr gab BMW bekannt: "Erstmals in der Geschichte der BMW M GmbH wird das Modellprogramm um einen BMW M3 Touring ergänzt" und schon bald ist ein "Prototyp eines neuen High-Performance-Automobils" zu sehen.

Will BMW mit dem M3 Touring einen Ring-Rekord?

Zu sehen gab es zunächst nur ein Teaserbild, das die Heckpartie zeigte. Jetzt läuft die Erprobung von Erlkönigen auf und am Nürburgring auf Hochtouren und wir haben die neuesten Bilder vom Power-Kombi. Augenfällig: BMW zeigt auf der Karosserieseite den Umriss der Nordschleife und den Claim "B´Ring it on", zu deutsch: "Her damit". Das könnte auf Ambitionen hinweisen, mit dem M3 Touring einen Nürburgring-Rekord einzufahren. Da es keine offizielle Kombi-Kategorie gibt, müsste sich der M3 Touring im Bereich der Mittelklasse mit dem Jaguar XE SV Project 8 anlegen. Dessen Zeit von 7:23.164 Minuten stammt aus dem Jahr 2019.

Ansonsten zeigt das Modell die typischen L-förmigen Heckleuchten, die in stärker ausgestellte Radhäuser hineinragen, in denen Breitreifen hausen. Doppelflutige Auspuffendrohre in Schwarz lugen aus dem Diffusor-Element in Karbon-Optik hervor. Aus ihnen entweicht das Abgas des Dreiliter-Reihensechszylinders. Dieser leistet vermutlich auch im M3 Kombi 480 PS und in der Competition-Version 510 PS. Wie bei der Limousine leitet der Fahrer die Motorkraft über ein Automatikgetriebe auf alle vier Räder. In der puristischen Heckantriebs-Einstiegsversion darf per Sechsgang-Getriebe handgeschaltet werden. Als Verbrauch gibt BMW 10,3 Liter pro 100 Kilomter (WLTP) an – der CO2-Ausstoß liegt bei 235 g/km.

Die Front trägt – wie beim M3 und den Derivaten – ebenfalls die große Front-Niere. Dazu ist erstmals die Linienführung des Kombis zu erkennen. Die untere Fensterlinie steigt nach hinten an, kräftig ausgestellte Radhäuser zieren die Seitenansicht. Ein Dachkantenspoiler beschirmt das kleine Heckfenster.

Auch im Innenraum orientiert sich der BMW M3 Touring an der M3 Limousine und am M4. Hier greift der Fahrer in ein Sportlenkrad und sitzt auf einem konturierten Sportsitz. Alu-, Karbon- und Leder-Finish runden das Interieur inklusive eines dem Fahrer zugewandten Displays in der Mittelkonsole sowie eines digitalen Cockpits ab.

Wie groß ist der Aufwand fürs Kombiheck?

Laien hätten ohnehin nicht vermutet, dass der Entwicklungsaufwand den Power-Kombi verhindern könnte. Die Technik, die den Unterschied macht, steckt beim M3 doch vorwiegend unter dem Blech und da treiben die Münchner seit jeher enormen Aufwand, verwenden unzählige andere Teile als in den AG-Autos. Motor, Achsantrieb, Schaltung, Aufhängung, Federn, Dämpfer – alles war bisher M-spezifisch und wird es auch beim neuen wieder sein. Hätte sich doch schon immer lohnen können, das alles für mehr als drei Karosserievarianten zu verwenden, oder?

Hätte hätte..... Allerdings braucht jede Karosserievariante mit anderem Gewicht und anderem Schwerpunkt auch eine andere Fahrwerksabstimmung – etwas, worin die M GmbH stets besonders viel Aufwand auch in Form von Testkilometern investiert. Außerdem ist beim M3 sogar die Karosse nur mehr bei Türen und Heckdeckel mit der 3er-Ausgangsbasis gleich. Die Spur ist breiter, die Radhäuser entsprechend auch – mehrere Zentimeter sogar. Das wird auch beim neuen M3 Touring so sein und daher dauert es auch noch ein wenig, bis der eilige M-Transporter anrollt.

Wer will überhaupt noch Kombis?

Das Nein zum Kombi muss bisher mit einer ziemlich düsteren Stückzahlprognose zu tun gehabt haben. Andererseits wird BMW vom aktuellen M3/M4/Cabrio am Ende der Laufzeit erstmals sechsstellig verkauft haben. Da haben sich die Münchner offenbar ausgerechnet, dass es selbst bei niedrigem Modellmix-Anteil möglich sein müsste, den M3 Touring in einer Größenordnung zu verkaufen, die den Aufwand rechtfertigt.

Was BMW bisher vom Gegenteil hat ausgehen lassen, hat vor allem mit den Haupt-Absatzmärkten für das meistverkaufte M-(Core-)Modell zu tun. Von der fünften Generation gingen etwa 45 Prozent in die USA, je zehn Prozent nach Deutschland und Großbritannien. Der Rest verteilt sich einigermaßen gleichmäßig auf andere Länder.