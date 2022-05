Elf Meter gegen BMW: Weil sich die Schiebedächer möglicherweise schließen lassen, obwohl der Autoschlüssel mehr als elf Meter entfernt ist, muss BMW verschiedene SUV-Modelle und das 4er Grand Coupé zurückrufen. Betroffen seien rund 61.000 Fahrzeuge in den USA. So ordnete es die NHTSA, das US-Pendant zum deutschen Kraftfahrtbundesamt (KBA), an. Neben drei Varianten des 4er Grand Coupé sind auch die SUVs X5, X6 und X7 sowie die Alpina-Variante XB7 von dem Softwareproblem betroffen.

Vom Rückruf betroffene Modelle:

4er Gran Coupé (430i, 430i xDrive, M440i xDrive) Modelljahr 2022

X5 sDrive40i, X5 xDrive40i, X5 xDrive50i, X5 M50i, X5M der Modelljahre 2019 bis 2022

X5 xDrive45e der Modelljahre 2021 bis 2022

X6 sDrive40i, X6 xDrive40i, X6 xDrive50i, X6M der Modelljahre 2020 bis 2022

X7 xDrive40i, X7 xDrive50i, X7 M50i, X7 xDrive60i, X7 M60i, X7M, Alpina XB7 der Modelljahre 2019 bis 2023

Grund für den Rückruf: In der Sicherheitsrichtlinie 118 für angetriebene Fenstersysteme ist festgeschrieben, dass die Fenster und Schiebedächer nur aus der Ferne geschlossen werden dürfen, wenn sich der Schlüssel innerhalb eines Umkreises von 11 Meter um das Fahrzeug befindet.

Aufgrund einer fehlerhaften Programmierung lassen sich die Schiebedächer bei den betroffenen Modellen allerdings auch aus größerer Entfernung schließen. Um das Problem zu lösen wird eine neue Software benötigt, die in der Werkstatt oder via Over the Air Update ins Auto übertragen werden kann.

In Deutschland seien laut BMW keine Fahrzeuge von diesem Problem betroffen. In den USA will der Hersteller bis Mitte Juni alle betroffenen Fahrzeughalter informiert haben.

Bei der NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 22V267 zu finden.