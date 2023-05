In diesem Jahr bringt BMW anscheinend einen ganz besonderen Z4 zum Concorso d'Eleganza Villa d'Este am Comer See.

Seit Jahren hat BMW die Schirmherrschaft über den Concorso d'Eleganza Villa d'Este am Comer See. Das Klassik-Treffen gehört zu den exklusivsten der Welt, was die Bayern jährlich mit einer extra für dieses Event gebauten Studie feiern. Welches Auto BMW in diesem Jahr zeigt, ist bisher geheim – jetzt gibt es immerhin einen ersten Teaser. Das Auto könnte ein ganz besonderer Z4 sein.

Das von BMW veröffentlichte Bild sieht aus wie gemalt: Ein Pärchen mit Hund, Picknick-Korb und Fotoapparat sitzt auf der niedrigen steinernen Abgrenzung einer kurvigen Bergstraße – unten im Tal schimmert der Comer See. Interessant ist das Auto, mit dem die beiden anscheinend gereist sind: Vor ihnen steht ein BMW – das Bild zeigt aber nur Teile des Vorderwagens klar. Die Form der Front, der seitlichen Luftauslässe und der Außenspiegel lässt auf einen Z4 schließen. Die Felgen sind bisher im BMW-Programm unbekannt.

Heck anders – aber kaum erkennbar

Der interessanteste Teil des Z4 verbirgt sich allerdings hinter einem diffusen Schleier. Allerdings kann man erahnen, dass es sich hier weder um einen gewöhnlichen Z4 Roadster noch um dessen weitestgehend baugleiche Coupé-Variante Toyota Supra handelt. Welche Änderungen die Designer und Ingenieure genau vorgenommen haben, bleibt vorerst ein Rätsel.

Die Enthüllung des mysteriösen Z4 nimmt BMW am Freitag, dem 19. Mai 2023 vor. Möglicherweise gibt es vorher noch die ein oder andere optische Salamischeibe aus Bayern, aus der wir noch mehr ablesen können.