Die Luxus-Strategie des Autobauers Mercedes zahlt sich auch für die Mitarbeiter aus. Sie erhalten für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2022 eine Ergebnisbeteiligung in Rekordhöhe.

Ausbezahlt wird im April

Wie Mercedes am Freitag (20.1.2023) mitteilt, wird an die Beschäftigten für besondere Leistungen im Jahr 2022 eine Rekordergebnisbeteiligung in Höhe von bis zu 7.300 Euro ausbezahlt. Die von Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat gemeinsam beschlossene Prämie liegt sogar über dem bisherigen Deckel von 6.465 Euro für einen Höchstbetrag. Bezugsberechtigt sind rund 93.000 Mitarbeiter. Ausbezahlt wird die Ergebnisbeteiligung mit dem April-Entgelt 2023.

Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat haben sich zudem auf eine Neuausrichtung der Berechnung für die Ergebnisbeteiligung ab dem Geschäftsjahr 2023 verständigt. Im Tarifbereich wird die Berechnungslogik mit der bestehenden Systematik für Führungskräfte vereinheitlicht. Die Beteiligung am Unternehmenserfolg wird sich daher künftig für alle Beschäftigtengruppen noch stärker an der Zielerreichung des Unternehmens und der konsequenten Umsetzung der nachhaltigen Unternehmensstrategie ausrichten.

Bei Mercedes-Benz gibt es seit 1997 eine Ergebnisbeteiligung für die Tarifbeschäftigten. Für das Geschäftsjahr 2021 erhielten die anspruchsberechtigten Beschäftigten eine Prämie in Höhe von 6.000 Euro.

GM zahlt Rekordbonus

GM hat mit seinem Nordamerika-Geschäft in 2022 rund 13 Milliarden Dollar Gewinn eingefahren und beteiligt seine Mitarbeiter mit Bonuszahlungen von bis zu 12.750 Dollar – umgerechnet rund 11.625 Euro – am Unternehmenserfolg. Die Bonuszahlung orientiert sich direkt an einer Vereinbarung mit den Gewerkschaften, die für jede Milliarde Gewinn 1.000 Dollar Erfolgsbeteiligung vorsieht. Mit 12.750 Dollar fällt dieser Bonus so hoch aus wie nie zuvor. Qualifiziert für die Zahlung sind rund 40.000 Mitarbeiter.