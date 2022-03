Um den normalen Audi Q8 hat sich Lumma Design bereits im Sommer 2019 gekümmert (mehr dazu lesen Sie hier). Nun ist das Topmodell dran, der ab Werk 600 PS und maximal 800 Newtonmeter starke RS Q8. Dessen Vierliter-Biturbo-V8 bleibt natürlich nicht unangetastet und erstarkt im Zuge des Tunings auf 705 PS und höchstens 910 Newtonmeter. Hauptverantwortlich dafür sind ein Elektronik-Modul und eine Sportabgasanlage mit vier Endrohren.

Umfangreiches Karbon-Bodykit

Neben dem Sound sollen die Fahrleistungen von den Maßnahmen profitieren. Wie viel schneller der CLR 8 RS im Vergleich zum Serien-RS Q8 ist (Null auf Hundert in 3,8 Sekunden, Topspeed 250 oder optional 305 km/h), verrät Lumma allerdings nicht: Konkrete Fahrwerte bleiben die Winterlinger bislang schuldig.

Umso mehr geht Lumma beim komplett aus Carbon gefertigten Bodykit ins Detail. Vorne geht es noch dezent mit einer Spoilerlippe los. Aber schon die 60-Millimeter-Verbreiterungen mit integrierten Luftauslässen an den Radhäusern verpassen dem Audi RS Q8 ein heftiges Präsenz-Update. Passende Türbeplankungen greifen die neue Optik auf. Für das Heck bietet Lumma einen Dachflügel, eine dreiteilige Spoilerlippe und einen neuen Diffusor an. Carbon-Applikationen im Bereich der seitlichen Rückleuchten runden das optische Tuning ab. Angeboten wird das CLR 8 RS-Karosserie-Programm inklusive Teilegutachten und Plakette mit fortlaufender Seriennummer zu einem Preis ab 14.750 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Alle Anbauteile können in Wagenfarbe lackiert oder in Sichtcarbon-Optik gefertigt werden.

XXL-Felgen für den Audi RS Q8

Auf Wunsch wandern auch neue Felgen unter die dicken Karosseriebacken. Dabei handelt es sich beim Lumma RS Q8 beispielsweise um CLR 23 LR-Felgen in der Dimension 11 x 23 Zoll, die ringsum mit Reifen im Format 305/30-23 bespannt werden. Aber auch andere Felgen-Designs sind möglich. Ein Satz Distanzscheiben lässt die Rundlinge satt in den verbreiterten Radhäusern stehen. Noch üppiger tritt der RS Q8 auf dem Lumma-Leichtmetallrad CLR 24 RS an. Verbaut wird dieses in der Dimension 10,5x24 Zoll mit 295/30er Reifen an der Vorderachse. Hinten drehen sich 355/25er Walzen auf Felgen der Dimension 13x24 Zoll.

Innen richtet Lumma sein Tun ganz an den Vorgaben der Kundschaft aus. Den Einstieg bilden ein vierteiliges Fußmattenset und ein Kofferraumteppich mit Firmenlogo. Auch das dreiteilige Pedal- und Fußstützenset aus eloxiertem Aluminium fällt eher in die Kategorie Kleinkram. Für Freunde der großen Lösung bietet die Firma von der Schwäbischen Alb aber auch Komplett-Lederausstattungen nebst Applikationen aus Leder, Zierhölzern, Klavierlack oder Carbon an.

Lieferbar ist das CLR 8 RS-Veredelungsprogramm für alle Versionen des RS Q8. Lumma bietet den modifizierten Audi RS Q8 als Komplettfahrzeug an, baut aber auch Kundenfahrzeuge um.