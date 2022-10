Um die Marke DeLorean ranken sich viele Geschichten. Jetzt kommt eine neue hinzu. Nachdem die DeLorean Motor Company, die einst aus dem Ersatzteilgeschäft von DeLorean hervorgegangen ist und zahlreiche DMC-Patente und Markenrechte besitzt, mit Sitz in Texas erst im Frühling 2022 angekündigt hat, 2024 mit dem Alpha 5 einen rein elektrisch angetriebenen DeLorean DMC-12-Nachfolger zu bringen, tritt jetzt die DeLorean Next Generation Motors (DNG Motors) mit Sitz in Detroit auf den Plan und kündigt für 2023 einen DMC-12-Nachfolger an.

Nur wir sind DeLorean

Hinter DNG Motors steckt Kat DeLorean, die Tochter von John Z. DeLorean, der einst den Ur-DeLorean auf die Straße gebracht hat. Auf ihrem Instagram-Kanal stellt Kat DeLorean gleich klar: "DMC ist nicht vierzig Jahre alt und hat auch keinerlei Verbindungen zur DeLorean-Familie oder dem damit zusammenhängenden Vermächtnis." Damit dürfte die Pfründe klar abgesteckt sein.

Der neue "echte" DeLorean von DNG Motors hört auf den Namen JZD – natürlich abgeleitet von John Z. DeLorean. Die Fertigung des neuen Sportwagens soll bereits im Januar 2023 an einem Standort in Detroit anlaufen. Die offizielle Premiere soll noch bis Jahresende erfolgen. Jetzt teilt DNG Motors zumindest schon mal ein paar Renderings mit der DeLorean-Fangemeinde.

Die zeigen einen von Angel Guerra und Allan Portilho gezeichnete Sportwagen mit Flügeltüren, der zahlreiche Elemente des DMC-12 aufnimmt. Guerra selbst hatte seinen Entwurf bereits 2020 präsentiert. Zum Antriebskonzept gibt es keine bis widersprüchliche Angaben. In einem Teaservideo ist ganz klar ein Verbrenner zu hören. Gegenüber Fox News hat Kat DeLorean aber von einem Elektroantrieb gesprochen, aber gleichzeitig betont, dass noch keine finale Entscheidung getroffen sei.