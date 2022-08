Die Zukunft von Challenger und Charger bei Dodge ist elektrisch. Das haben die Amerikaner bereits unmissverständlich klargemacht. Die Zeit der fetten V8-Triebwerke unter der Motorhaube ist damit vorbei. Damit Fans der Abschied vom Verbrenner nicht so schwerfällt, legt Dodge vom Challenger um vom Charger Last Call-Editionen auf – sieben insgesamt. Alle streng limitiert und mit Sonderausstattungen aufgerüstet.

Sema-Vorbild mit Shaker-Hood

Das erste der sieben Last Call-Modelle ist der Challenger Shakedown, der sich mit seiner Aufmachung am gleichnamigen 2016er Showcar von der Tuningmesse Sema orientiert. Passend zum Namen ist der Shakedown mit dem Shaker Hood – einer Lufthutze auf der Motorhaube – ausgerüstet. Der Ansaugbereich unter der Haube zeigt sich entsprechend angepasst. Die Motorhaubeninnenseite wertet eine spezielle Shaker-Grafik auf. Längs über die Karosserie ziehen sich zudem Shaker-Streifen in Schwarz und in Rot. Zur weiteren Ausstattung zählen Sondermodell-Embleme, schwarz gehaltene 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Brembo-Sechskolbenbremsanlage mit rot lackierten Sätteln sowie ein schwarzes Leder/Alcantara-Interieur, das von roten Gurten und roten Kontrastnähten akzentuiert wird.

Gebaut werden vom Challenger Shakedown insgesamt nur 1.000 Exemplare. 500 davon entfallen auf den Shakedown R/T mit Scat Pack in Destroyer Grey, die anderen 500 Exemplare treten ebenfalls als R/T Scat Pack an, sind aber mit der Widebody-Karosserie ausgerüstet und tragen die Lackfarbe Pitch Black.