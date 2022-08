Seit 2017 gibt es den Suzuki Swift in der aktuellen Version (RZ/AZ) und 2020 bescherten die Japaner dem Modell ein Facelift. Von 2023 an ist dann die 7. Generation (intern YED) am Start – und die zeigt sich erwachsener.

Rundlicher und mit klassischem Türgriff hinten

Trotz der starken Tarnung ist bereits zu erkennen: Die Front erscheint rundlicher, die Motorhaubenlinie vorn fällt geschwungener aus, ebenso die Motorhaube an sich. Der Grill wirkt größer, dürfte sich an der Optik der Studie Vision Gran Turismo orientieren. Zudem überarbeitet Suzuki die Scheinwerfereinheiten und die Frontschürze, deren Lufteinlässe deutlich verändert wurden. In der Seitenansicht präsentieren sich ausgestellte Radhäuser, eine deutlich sichtbare Sicke knapp unterhalb der Fensterlinie sowie klassische Türgriffe hinten, die nicht mehr in der C-Säule versteckt sind.

Die Dachlinie bleibt gleich, doch verändert Suzuki die C-Säule, die nunmehr gegen die Fahrtrichtung steht. Nach wie vor gibt es die kräftigen hinteren Schultern und das knackigen Heck. Hier modifiziert Suzuki das Kennzeichenfeld sowie die Schürze. Die Rückleuchten in neuer Form stehen deutlich hervor. Der Dachkantenspoiler mit der dritten Bremsleuchte erhält kleinere seitliche Finnen. Die dunkel abgesetzten A- und B-Säulen dürften auch beim neuen Modell wieder für die bekannte Visier-Optik der Scheiben sorgen.

Vollhybrid von Toyota

In Sachen Antrieb werden die Japaner den 83 PS starken 1,2-Liter-Mildhybrid-Benziner überarbeiten und ihm etwas mehr Power und weniger Verbrauch bescheren. Genauso wird es dem aktuell noch 129 PS starken 1,4 Liter ergehen, der im Swift Sport sein Unwesen treibt. Auch eine Vollhybrid-Version aus der Kooperation mit Toyota gibt es, diese ist im Grand Vitara bereits im Einsatz und kommt mit einem 1,5-Liter-Benziner in Kombination mit einem E-Motor daher. Die Systemleistung beträgt 115 PS.

Der Innenraum des neuen Swift wird komplett überarbeitet. Neben einem neuen Lenkraddesign und Armaturenträger gehört der 9 Zoll große Touchscreen aus dem Sport zum Standard. Dazu gibt es ein 7 Zoll großes Cockpit-Display. In der Top-Version dürfte ein Head-up-Display Fahrerinnen und Fahrer informieren. Außerdem reihen sich einige Assistenzsysteme ein, wie Spurhalteassistent und adaptiver Tempomat. Sicher steigt der Preis angesichts der aktuellen Lieferprobleme. Wir erwarten, dass der Einstiegspreis von derzeit 16.600 Euro über die 17.000-Euro-Marke hüpft.