Auch wenn Hyundai schon vor einiger Zeit mit dem Ioniq 5 das erste Modell der neuen Elektro-Submarke präsentiert hatte, so lässt sich dessen Design nicht auf die Sportlimousine Ioniq 6 transferieren. Hier bricht Design-Chef Sang Yup Lee ganz bewusst mit Traditionen und verpasst den Ioniq-Modellen kein klassisches Markengesicht. Eine jetzt veröffentlichte Designskizze zum Ioniq 6 zeigt dessen Nähe zur Studie Prophecy. Das komplette Design wollen die Koreaner noch im Laufe des Juni enthüllen.

Ioniq 6 verzögert sich

Eigentlich hätte der Ioniq 6 schon früher starten sollen. Aber, kurz vor dem Beginn der Produktion Anfang 2022 sah Hyundai offenbar noch Handlungsbedarf beim Design und der Technik. Nach einem Bericht der "Korean Economic Daily" wurden an der E-Limousine die Scheinwerfer neu gestaltet sowie die vorderen und hinteren Stoßfänger verändert. Dadurch wächst die Länge um 20 Millimeter auf 4,9 Meter.

Als weiterer Grund für die Verzögerung wird die vorübergehende Stilllegung des Asan-Werks für die Umrüstung angegeben. Die Fertigung des Ioniq 6 soll nun ab Mai/Juni 2022, zwei bis drei Monate später als geplant, starten.

Mehr Reichweite als Ioniq 5

Die Technik leiht sich das Modell aus dem C-Segment, also der Kompaktklasse, hingegen vom Ioniq 5. So baut Nummer 6 auf der "Electric Global Modular Platform" – kurz "E-GMP" – auf, die für Plug-in-Hybrid-, Wasserstoff- und reinen Batterieantrieb optimiert wurde. Wie beim Modularen Elektro-Baukasten (MEB) von Volkswagen sind die Akkus im Fahrzeugboden untergebracht und haben verschiedene Kapazitäten. Da der Ioniq 6 über mehr als drei Meter Radstand verfügt, können zwischen den Achsen mehr Batterie-Einheiten untergebracht werden.

Entsprechend steigt auch die Reichweite, die bei 650 bis 700 Kilometern liegt. Beim Ioniq 5 gibt es zwei Batteriepacks mit 58 und 72,6 kWh Kapazität und zwei Antriebs-Layouts. Heckantrieb mit einem E-Motor und 160 kW (218 PS) Leistung sowie Allrad mit zwei Elektromotoren (230 kW / 313 PS), je einem pro Achse. In der zweiten Jahreshälfte rüstet Hyundai den Ioniq 5 dann auch mit einem neuen 77,4-kWh-Akku aus, der Modell mit 72,6 kWh entfällt dann.

Der Ioniq 6 erhält gleich den großen Akku, der bereits aus dem Kia EV6 bekannt ist. Dort leistet er mit Hinterrad-Antrieb 229 PS und als EV6 GT 585 Allrad-PS. Für das Standard-Laden sorgt ein 800-Volt-DC-Schnellladesystem von Rimac.

Die wichtigsten Fakten zur Electric Global Platform (E-GMP)

Sportliches Modell: unter 3,5 s für 0 – 100 km/h

Top-Speed: 260 km/h

Maximalleistung: 600 PS

Reichweite Basis-Modell: 500 km (WLTP)

Ladedauer: 18 Minuten für 80 Prozent Ladung; 5 Minuten für 100 Kilometer

Ladetechnik: 800 Volt, ohne Adapter auch Aufladung an 400 Volt-Stationen

Bidirektionales Laden: Vehicle-2-Load mit 3,5 kW

Heckantrieb mit weiterem Motor Allradantrieb

IDA Integrated Drive Axle

Fünflenker-Hinterachse

Hyundai Ioniq 6 mit richtigem Lenkrad

Im geräumigen Innenraum setzt Hyundai auch beim Ioniq 6 auf einen reduzierten Stil mit intelligenten Features. Der Fahrer schaut auf digitale Screens und ein Head-up-Display, die Sitze lassen sich mannigfaltig verschieben und sogar als Ruhesessel nach hinten klappen. Konnektivität wird im Ioniq 6 ebenso großgeschrieben wie vernetzte Assistenz- und Komfortsysteme.

Die Studie Prophecy kam mit einer Länge von 4,90 Meter daher und hatte trotz dieser Länge im Innenraum nur Platz für zwei Sitze plus zwei "Notsitze". Das futuristische Interieur dürfte sich indes nicht in die Serie übertragen lassen. Hier verbaute Hyundai ein großes Display, dass über die gesamte Fahrzeugbreite reichte und statt eines Lenkrad zwei Joysticks. In der Serienversion greifen die Fahrenden in ein konventionelles Volant im aktuellen Hyundai-Stil geben.

cW-Rekord angepeilt

Beim Exterieur wird das durchaus sportliche und filigrane Design der Studie nicht komplett in die Serie gerettet. Auf den neuesten Erlkönigbildern zeigt sich der Ioniq 6 eher in einem konventionellen Design. Der Vorderwagen baut deutlich höher, die Front erinnert ein wenig an den Kia EV6. Von der sportlich-eleganten Linienführung ist bei Serienmodell nur noch wenig übrig geblieben. Die Fenstflächen fallen großer aus, das Dach kauert nicht mehr flach über den Köpfen der Passagiere. Der Heckabschluss wirkt nicht mehr ganz so stilbildend wie bei der Studie. Unter der Tarnung zeichnet sich ein klassisches Abschluss mit Spoilerlippe sowie querliegenden Leuchten ab.

Mit diesem Style wollen die Koreaner einen cW-Wert von unter 0,20 erreichen. Zum Vergleich, der aktuell windschlüpfigste Modell – der Mercedes EQS kommt auf 0,20, der Mercedes CLA kommt auf 0,22, das Model 3" itemprop="name" />Tesla Model 3 auf 0,23.