Neben dem kleinen Jeep Avenger und dem groben Jeep Recon bringt die amerikanische Kultmarke auch etwas Feines für Kunden mit etwas tieferen Taschen: Der Wagoneer S wird ab 2024 vorfahren. Er soll mit Leistungsfähigkeit und Ausstattungsfeatures den Spitzenplatz im Markenangebot einnehmen.

Bis auf den Namen erinnert am Wagoneer S nichts an den riesigen und etwas grobschlächtig auftretenden Verbrenner-Wagoneer, der auf dem Ram 1500 Pick-up basiert. Das untermauert auch, warum Stellantis die Wagoneer-Modelle bei der Präsentation vor einem Jahr als eigene Submarke von Jeep einführte, bereits damals hatten wir vermutet, dass da noch mehr kommt.

Nichts mit dem bisherigen Wagoneer zu tun

Beim Wagoneer S handelt es sich um einen elegant gezeichneten Luxus-SUV mit sehr hoher Gürtellinie und niedrigen Fenstern, an dem auf den ersten Blick nichts an ein anderes Jeep-Modell erinnert. Obwohl Jeep noch keinerlei technische Daten nennt, lassen die ersten Bilder die Dimensionen des Grand Cherokee vermuten. Allerdings, das verdeutlicht der bei der Präsentation neben dem Wagoneer S stehende Chefdesigner Ralph Gilles, wird der Wagen deutlich niedriger ausfallen als die großen Verbrenner-Jeeps.

Bei der Gestaltung, die ein wenig an einen sogenannten Shooting Brake erinnert, stand offensichtlich auch die Aerodynamik mit im Vordergrund. Erkennbar ist das neben der Grundform unter anderem am frei stehenden Heckspoiler-Flügel, aber auch an der sehr cleanen, glattflächigen Front. Hier ist der markentypische Grill mit beleuchteten Mulden ausgeführt.

In deutlich unter vier Sekunden auf Hundert

Bei den Leistungsdaten wird es Jeep den Kunden leicht machen, von den bisherigen PS-Monstern der Marke mit dem Kompressor-V8 Abschied zu nehmen. Angekündigt wird eine Maximalleistung von 600 PS. Damit soll der Jeep Wagoneer S in 3,5 Sekunden von null auf 60 mph (96 km/h) beschleunigen. Mächtig auch die angekündigte Reichweite, hier werden stolze 650 Kilometer versprochen. Das macht alleine schon von der Batteriekapazität deutlich, in welcher Preisliga der Wagoneer S spielen wird.

In den USA wird die Produktion des Jeep Wagoneer S ab 2024 anlaufen, Reservierungen sind ab 2023 möglich. Ein Jahr nach Produktionsstart, also 2025, soll der Wagoneer S dann auch bei uns zu haben sein. Er wird damit das dritte von vier neuen Elektromodellen der Marke. Nummer 4 hält Jeep bislang noch geheim, es dürfte sich um ein E-SUV im Kompaktklasse-Segment als Wettbewerber für den VW ID.4 handeln.