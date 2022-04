Dabei haben die Statistiker herausgefunden, dass der Preis-Anstieg in keiner Krise höher als im März 2022 ausfiel.

Untersucht hat das Destatis mit Sitz in Wiesbaden auch die Entwicklung der Preise für Erdöl und Erdgas in den vergangenen 50 Jahren und zeigt in einer Grafik die Preissprünge beim Jom-Kippur-Krieg (1973), der Islamischen Revolution (1978/79), dem ersten Golf-Krieg (ab 1980) sowie der Finanz-Krise rund um den Zusammenbruch von Lehman Brothers (2008), der Euro-Krise (2010) und der Coronapandemie (ab 2020).

Im März 2022 kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine (24.2.) zahlten Autofahrerinnen und Autofahrer an den deutschen Tankstellen durchschnittlich 41,9 % mehr für Superbenzin und 62,6 % mehr für Diesel als ein Jahr zuvor. Leichtes Heizöl kostete sogar fast zweieinhalb Mal so viel (+144,0 %) wie im März 2021. So hohe Preisanstiege für Heizöl und Kraftstoffe gab es in Deutschland selten zuvor. Ähnliche Entwicklungen waren bislang lediglich im Zusammenhang mit den beiden Ölkrisen 1974 und 1980 sowie der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/2009 zu beobachten. Allerdings war der Anstieg der Verbraucherpreise für Kraftstoffe im Vorjahresvergleich in keiner dieser Krisen höher als im März 2022, so das Destatis.

In der ersten Ölkrise 1973/1974, die vom Jom-Kippur-Krieg ausgelöst wurde, in dem Ägypten, Syrien und weiteren arabischen Staaten Krieg gegen Israel führten, lagen die Kraftstoffpreise um 32,5 Prozent höher gegenüber dem Februar 1973. Während der zweiten Ölkrise 1979/1980 durch die Förderausfälle im Zusammenhang mit der Islamischen Revolution im Iran und dem anschließenden Golfkrieg waren die Kraftstoffe um bis zu 27,7 Prozent teurer. Um 15,2 Prozent mehr zahlten Kundinnen und Kunden an den Tankstellen 2008 nach der globalen Finanzmarktkrise.

