Zum Modelljahr 2023 rollt die Business-Limousine mit aufgewerteter Ausstattung an. Sie erhält ein neues Multimediasystem und neue Innenraumfarben.

Im Zentrum der Modellpflege des Lexus ES steht ein neues Multimediasystem mit verbesserter Sprachsteuerung und Fernzugriff per Smartphone. Neben einer Smartphone-Einbindung per Android Auto oder drahtlos per Apple Car Play verfügt das System erstmals serienmäßig über eine Cloud-basierte Navigation und eine optimierte Spracherkennung.

Dauer-Internet und besserer Sprachassistent

Mit dem Sprachassistenten "Hey Lexus" lassen sich verschiedene Funktionen auch per Stimme steuern – vom Annehmen der Anrufe über die Bedienung von Audiosystem und Klimaanlage bis hin zur Recherche im Internet. Das System versteht nicht nur 19 europäische Sprachen, sondern auch natürliche Formulierungen. Durch ein neues Datenkommunikationsmodul ist der Lexus ES zudem jederzeit mit dem Mobilfunknetz und Internet verbunden. Damit ist per App auch der Fernzugriff auf verschiedene Fahrzeugfunktionen möglich.

Der aufgefrischte Lexus ES bietet aber auch greifbarere Neuerungen. Die überarbeitete Mittelkonsole bietet neben zwei neuen Getränkehaltern einen ebenfalls neu positionierten Ladeanschluss außerhalb des Mittelkonsolen-Staufachs. Anstelle von AUX- und USB-Anschlüssen gibt es zudem einen USB-A-Anschluss für die Wiedergabe hochauflösender Musik und einen USB-C-Anschluss zum Aufladen von Geräten. Bei den Interieurfarben ersetzt Pergamon-Weiß das bisherige Lotus-Weiß.

Antriebseitig bleibt der Lexus ES unverändert. der in Deutschland ausschließlich angebotene ES 300h wird weiter von einem 218 PS starken Hybridantrieb befeuert. Die Produktion des Modelljahres 2023 läuft im August 2022 an, erste Fahrzeugauslieferungen sind für Oktober geplant. Zu möglichen Preisänderungen macht Lexus noch keine Angaben.