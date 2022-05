Der Mercedes-AMG GT 63 S E Performance ist mit seinen 843 System-PS das bislang stärkste Serienmodell der Marke und damit leistungsmäßig so dicht dran an einem Formel 1-Renner wie kein anderes Mercedes-Modell zuvor. Klar, dass sich da der Bezug zur höchsten Motorsport-Klasse aufdrängt.

Lackierung im F1-Look

Den offensichtlichen Brückenschlag zum F1-Team bildet an der F1 Edition die Lackierung. AMG setzt hier auf eine exklusive Kombination aus Alpingrau uni und einer Folierung mit AMG-Logo und Farbverlauf von Grau nach Schwarz. Hinzu kommen rote Farbakzente. Die 21-Zoll-AMG-Schmiederäder im Fünf-Doppelspeichen-Design, schwarz matt lackiert mit rotem Felgenhorn, folgen dem Farbschema der Räder des offiziellen F1 Medical Cars.

Noch mehr Performance und verbesserte Fahreigenschaften verspricht AMG mit dem neu entwickelten Aerodynamik-Paket. Zu diesem gehören ein feststehender Heckflügel in Hochglanzschwarz, ein optimierter und in die Heckschürze integrierter Diffusor sowie eine modifizierte Frontschürze mit größerem -splitter. Zusätzliche Luftleitelemente an den Lufteinlässen und den vorderen Radhäusern und an den seitlichen Luftauslässen der hinteren Kotflügel kommen noch hinzu.

Schwarze Akzente außen, schwarz-rote innen

Mit an Bord sind das AMG Night-Paket Exterieur und das AMG Night-Paket II, die hochglanzschwarz lackierte Anbauteile in Form von Frontsplitter, Zierelementen in den vorderen Kotflügeln, Außenspiegelgehäusen, Bordkantenzierstäben und Fenstereinfassungen an die Karosserie spülen. Hinzu kommen die Zierleiste in der Heckschürze, Doppelendrohrblenden der AMG-Abgasanlage in Schwarz verchromt und wärmedämmend dunkel getöntes Glas. Die abgedunkelte AMG-spezifische Kühlerverkleidung sowie Typkennzeichen auf Heckdeckel und Kotflügeln in Schwarz verchromt vervollständigen zusammen mit dem AMG-Tankdeckel in Silberchrom mit AMG-Schriftzug das exklusive Erscheinungsbild.

Das Interieur ist wie bei den "Edition 55"-Modellen für G-Klasse, A-Klasse und CLA vom Kontrast in Schwarz und Rot geprägt. Die schwarzen Nappa-Leder-Performance-Sitze tragen rote Ziernähte. In Rot gehalten sind auch die Sicherheitsgurte und durch die Carbon-Applikationen zieht sich ein roter Faden. Der findet sich auch am Nappa-Leder-Sportlenkrad. Noch mehr Rot sehen Kunden an den AMG-Einstiegsleisten mit entsprechend beleuchtetem Schriftzug sowie eingefassten Fußmatten. Tüpfelchen auf dem I ist eine Editions-Plakette auf der Armaturentafel.

Nicht rot sehen sollten Kunden, wenn sie den Preis erfahren. 23.800 Euro ruft Mercedes für das Paket F1 Edition auf. Etwas relativierend ist da dann noch ein maßgeschneidertes AMG-Indoor-Car-Cover mit F1-Logo inkludiert.