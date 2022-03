Mercedes-Benz USA legt eine neue Sonderserie der G-Klasse auf, die auf nur wenige Exemplare limitiert ist. Die Auswahl an Farben ist allerdings beschränkt.

Es ist derzeit wahrlich nicht leicht, rund um die Mercedes G-Klasse den Überblick zu behalten. In den USA war der dort ausschließlich mit V8-Benzinern erhältliche Geländewagen über mehrere Monate gar nicht zu bekommen, weil die Schwaben dort fast alle Achtzylinder-Modelle aus dem Angebot gestrichen haben. Dann hieß es Ende Januar auch in Europa: Offizieller Bestellstopp, weil Mercedes aufgrund diverser Lieferengpässe mit der Produktion nicht hinterherkommt und die Lieferfristen bis ins Jahr 2024 reichen. Und schließlich meldete auch noch der Business Insider, dass massive Preiserhöhungen bevorstehen. Demnach soll das Einstiegsmodell G 350 d am 22. März von 104.577 auf 109.296 Euro springen – und das Topmodell G 63 AMG gar von 162.703 auf fast 181.000 Euro.

Während G-Fans hierzulande derzeit also mit Hiobsbotschaften umgehen müssen, gibt es aus Amerika wieder gute Nachrichten: Dort gibt es die G-Klasse seit etwa einem Monat wieder zu kaufen. Und nicht nur das: Exklusiv für die dortige Klientel legt die US-Dependance von Mercedes-Benz eine Sonderserie auf, die auf maximal 200 Exemplare limitiert sein wird. Ihre Bezeichnung: G-Class Edition 550.

Rot, grau oder weiß

Das Sondermodell nimmt den Kundinnen und Kunden der G-Klasse einige Entscheidungen ab beziehungsweise vereinfacht diese. Wer sich zum Beispiel gerne den Kopf über die richtige Farbe zerbricht, muss hier nur aus drei unterschiedlichen Lackierungen wählen: Jupiter Red, Arabian Grey und der kürzlich in die Manufaktur-Farbpalette aufgenommene Farbton Moonlight White. Zudem trägt jedes Auto mehrfach die ikonische V8-Plakette auf der Karosserie – und darunter jeweils ein Emblem, das die kantige Silhouette des Offroaders bei einer Bergauffahrt und zudem die jeweilige Seriennummer zeigt. Innen erwartet das Sondermodell seine Insassen mit Aktiv-Multikontursitzen, die stets ein zweifarbiges Nappaleder samt Diamantsteppung tragen. Hinzu kommen Carbon-Einlagen und die soeben beschriebene Plakette auf der Mittelkonsole.

Wie angesichts der Modellbezeichnung nicht schwer zu erraten ist, dient stets ein Mercedes G 550 als Basis des Sondermodells. Der Vierliter-V8-Biturbo-Benziner entspricht der Konfiguration des hierzulande als G 500 erhältlichen Geländewagens: Er leistet 422 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 610 Newtonmetern. Damit beschleunigt der große Kasten in 5,6 Sekunden von null auf 60 mph (96,6 km/h).

Der Preis ist noch unbekannt

Einen Preis für die Sonderversion G-Class Edition 550 nennt Mercedes-Benz USA bislang nicht. Er dürfte jedoch weit oberhalb jener 131.750 Dollar (knapp 118.000 Euro) liegen, die für einen G 550 mindestens zu entrichten sind. Zum Vergleich: In Deutschland wird der Mercedes G 500 laut Business Insider vom 22. März an fast 126.000 Euro kosten.