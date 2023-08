Vom 26. August bis 3. September 2023 zieht wieder der Caravan Salon in die Messe Düsseldorf ein. Diesmal mit vielen Neuheiten der Hersteller und mehr Ausstellungsfläche für DIY-Camper, die sich ihr mobiles Heim lieber selbst einrichten möchten. Wir zeigen, was Sie in Sachen Campervans für 2024 wissen müssen.

Die kompakten Vans kommen vorwiegend wegen ihrer speziellen Bauweise gut in der Campingszene an. Sie sind von außen nicht größer als ihre Pkw-Verwandtschaft, wie beispielsweise der VW Transporter oder die Mercedes V-Klasse. Daher können die Besitzer den Campervan ohne Probleme im Alltag nutzen. Dank des Aufstelldachs haben bis zu vier Personen einen Schlafplatz. Als wäre das nicht genug, gewinnen vor allem Modelle mit integriertem Badezimmer weiter an Beliebtheit. Um einen groben Überblick zu schaffen, sortieren wir die Liste der neuen Kompaktcamper für die nächste Saison alphabetisch.

Adria Mode

Der neue Adria Mode basiert auf dem Citroën Spacetourer und bietet bis zu acht Sitzplätze. In den Sitzreihen Nummer zwei und drei befinden sich jeweils Zweiersitzbänke und ein einzelner Sitz. Jedes Teil kann, dank eines Schienensystems, einzeln herausgenommen werden. Die hinteren Sitzbänke lassen sich, wie gehabt, bei Adria in ein Doppelbett verwandeln. Zwei weitere Schlafplätze gibt es unter dem Aufstell-Zelt. Der Citroën Spacetourer misst in der Länge 4,99 Meter und erreicht nicht einmal eine Höhe von zwei Metern. Das macht den Van ziemlich alltagstauglich. Außer dem 145-PS-Dieselmotor kann der Kunde eine etwas stärkere 180-PS-Version bestellen. Zusätzlich hat er die Wahl zwischen einem 6-Gang-Handschaltgetriebe oder der 8-Gang-Automatik. Bezüglich Komforts beinhaltet der Spacetourer eine Rückfahrkamera, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer.

Etrusco Urban Camper

Etrusco erweitert seine Palette um einen kompakten Camper auf Grundlage des Renault-Trafic-Basis. Das Modell misst 5,08 Meter in der Länge und beinhaltet bis zu vier Schlafplätze. Serienmäßig verfügt der UC 5.0 XR über ein Aufstelldach mit Schlafmöglichkeit, Einbauschränke, eine kleine Küchenzeile, drehbare Vordersitze und ein Schienensystem, um den Laderaum individuell anzupassen.

Mercedes-Benz Marco Polo

Der Stuttgarter Autoriese präsentiert für 2024 einen neuen Marco Polo, auf Basis der V-Klasse. Am Ausbau verändert sich nichts, dafür entwickelt Mercedes das äußere und innere Design weiter. Zusätzlich kommt eine große Verbesserung bei Vernetzung, Multimedia und Assistenzsystemen. So kann der Marco Polo beispielsweise von selbst einparken. Außen leuchtet der Rahmen des Kühlergrills, innen das optionale Ambientelicht in 64 Farbtönen. Mercedes überarbeitet die Armaturenbrettlandschaft und integriert ein neues Multifunktionslenkrad und einen Widescreen-Bildschirm, der die Instrumente anzeigt. Erstmalig verfügt der Marco Polo über ein Keyless-Go-System. Wem das alles nicht genug ist, kann sich zwischen fünf neuen Lackfarben entscheiden oder Leichtmetallfelgen dazu bestellen.

Nissan Townstar EV

Der japanische Autohersteller Nissan zeigt auf dem Caravan Salon erstmals den vollelektrischen Nissan Townstar EV Kombi mit Campingausbau. Dieser umfasst unter anderem ein Küchenmodul von Irmscher im Heck und ein Dachzelt. Die kleine Küche beinhaltet ein Zweiflammen-Gaskochfeld, ein Spülbecken mit Wasseranschluss und eine Kühlbox. Alle Elemente lassen sich einzeln entnehmen. Eine Kurbel bedient das Aufstelldach und über eine Aluminiumleiter gelangt der Urlauber zu seinem Schlafplatz. Die Campingversion des Nissan Townstar EV Kombi steht auf 18-Zoll-Felgen im neuen Cross Design und mit Allwetterbereifung. Der Elektromotor leistet 90 kW (122 PS) und entwickelt 245 Nm Drehmoment. Die 45-kWh-Batterie lädt mit Wechselstrom (bis 22 kW) oder Gleichstrom über den CCS-Anschluss des Fahrzeugs.

Pössl Campster

Zwei Dinge wurden beim Pössl Campster auf dem Citroën Spacetourer für 2024 überarbeitet. Der Boden wird jetzt von einem Holzdekor geziert und es gibt eine neue Sitzbank. Der Boden soll den Campervan aufwerten und im Vergleich zum vorherigen Teppich robuster wirken. Die Sitzbank bringt den Vorteil, dass einzelne Sitze umgelegt werden können. Zwei Anbauteile verwandeln sie schnell in ein Bett. Außerdem sorgt ein Schienensystem für einfaches Verschieben der Sitzbank. In Sachen Platz ist der Campster ähnlich groß wie ein Transporter. Eine Neuheit ist die sogenannte E-Box, eine alternative Lösung für die Stromversorgung, die in Zusammenarbeit mit E-T-A entstand. Dabei laufen Bordbatterie, Booster, Steckdosen und Sicherungen über ein gemeinsames System und lassen sich auch gemeinsam steuern.

Skoda Roadiaq iV

Die Auszubildenden von Skoda entwickeln auf Basis des Enyaq iV ein Camper-Studienfahrzeug namens Roadiaq iV. Der elektrische SUV bekommt ein Wohnaufbau aufs Heck gesetzt und zahlreiche Camping-Extras. Skoda zielt mit dem Konzept auf Leute an, die unterwegs Homeoffice machen wollen. Um das zu ermöglichen, verfügt der Roadiaq über eine Highspeed-Internetverbindung, einen 27-Zoll-Monitor und eine Dockingstation. Auch äußerlich ist der Roadiaq ein Hingucker, mit 21-Zoll-Leichtmetallfelgen und Zweifarbenlackierung. Den Elektromotor aus dem Basismodell durfte der Roadiaq behalten.

Tonke EQV Nomad

Tonke bringt für 2024 einen vollelektrischen Campervan auf den Markt. Die Basis dafür stellt der Mercedes EQV 300. Fünf bis sechs Personen finden darin einen Sitzplatz. Die Ingenieure rüsten eine Multifunktionsküche hinter dem Fahrersitz nach und machen den EQV so zum Camper. Die Besitzer können die kleine Küche mittels eines Schubelementes nach innen oder außen aufschieben. Serienmäßig beinhaltet der sogenannte Nomad ein Induktionskochfeld mit zwei Platten. Die Küchenzeile dient bei Bedarf als Arbeitsplatz. Im hinteren Teil des Tonke EQV Nomad kann, wer möchte, ein großes Schubladenelement unterbringen. Hier passt eine 31 Liter große Kompressorkühlbox hinein und weiteres Gepäck. Die umgeklappte Dreiersitzbank verwandelt sich in einen Schlafplatz oder wer möchte, legt sich in das Aufstelldach.

Hier finden Sie mehr Informationen über den Caravan Salon 2023.