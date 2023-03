Neue Regeln für Elektroauto-Ladesäulen kommen. Ab dem 1. Juli 2023 muss man an neuen Ladesäulen per EC- oder Kreditkarte bezahlen können. Das vereinfacht spontanes Laden vor allem auf der Langstrecke. Theoretisch.

Noch unter der Verantwortung des damaligen Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier hatte das Bundeskabinett im Mai 2021 die Novellierung der Ladesäulen-Verordnung auf den Weg gebracht. Anschließend hatte auch der Bundesrat der neuen Ladesäulenverordnung zugestimmt. Die wichtigste Neuerung damals: Ein einheitliches Bezahlsystem für das sogenannte Ad-hoc-Laden an allen Ladesäulen, die ab dem 1. Juli 2023 in Betrieb genommen werden. Heißt: Alle Ladesäulen müssen dann laut Verordnung "mindestens einen kontaktlosen Zahlungsvorgang mittels gängiger Kredit- und Debitkarte" anbieten.

Kontaktlose Bezahlung beim Laden

Die am 1. Januar 2022 in Kraft getretene zweite Novelle der Ladesäulenverordnung sorgt allerdings für eine gewisse Verwirrung in der Elektroauto-Szene. Denn ausdrücklich ist dort aufgeführt: "Die Regelung zum einheitlichen Bezahlsystem soll für alle Ladesäulen gelten, die ab dem Juli 2023 erstmalig in Betrieb genommen werden. Bestehende Ladesäulen müssen nicht nachgerüstet werden". In einigen Meldungen und Social Media-Beiträgen zum Thema wird allerdings angegeben, diese neue Zahlungsmöglichkeit gelte künftig für alle Ladepunkte, was falsch ist.

Das bedeutet: Bei allen bis zum Stichtag installierten Ladepunkten besteht keine Pflicht zur Aufrüstung für kontaktloses Zahlen per Kredit- oder Debitkarte, es bleibt bei der vor allem auf Reisen unkomfortablen Variante, eine spezielle Lade-App oder -Karte des jeweiligen Anbieters zu nutzen. Das komfortable Bezahlen über die in modernen Kredit- oder Debitkarten installierte NFC ( Near Field Communication)-Technik oder über die entsprechende Zahl-Funktion in modernen Mobiltelefonen wird damit auch in Zukunft längst nicht bei allen Ladepunkten möglich sein.

Rund 80.000 Ladepunkte in Deutschland

Das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur enthält in Deutschland 67.288 Normalladepunkte und 13.253 Schnellladepunkte, die am 1. Januar 2023 in Betrieb waren. Längst nicht alle davon sind bereits für die NFC-Technik vorbereitet. Entsprechend wird das Durcheinander mit den zahllosen Anbietern von Ladelösungen und den zum Teil undurchsichtigen Ladetarifen je nach verwendeter Ladekarte noch für eine längere Zeit andauern.