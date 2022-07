Auch die Elektroautos können sich von der desaströsen Marktentwicklung nicht gänzlich abkoppeln, im Juni gingen die E-Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent zurück. Angesichts der gesamten Pkw-Neuzulassungen (- 18%) ist das allerdings noch ein verhältnismäßig gutes Ergebnis. 32.234 der 224.558 Pkw-Neuzulassungen im Juni entfielen auf Modelle mit rein elektrischem Antrieb.

Elektroauto Neuzulassungen im ersten Halbjahr

Zur Halbjahresbilanz sieht die Entwicklung besser aus. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 konnten die BEV-Modelle in Deutschland um 12,5 Prozent zulegen. 167.273 der insgesamt 1,24 Millionen Pkw-Neuzulassungen sind mit batterieelektrischem Antrieb unterwegs, das bedeutet einen Marktanteil von 13,5 Prozent für diese Fahrzeuge.

Im Juni lag das Augenmerk einmal mehr auf der Marke Tesla, die traditionell zum Quartalsende besonders viele Neuwagen ausliefert. Der große Knall fiel zwar aus, allerdings meldet sich die US-Marke mit insgesamt 2.908 erstmals zugelassenen Model 3" itemprop="name" />Model 3 und Model Y" itemprop="name" />Model Y zurück unter den Lebenden, die letzten beiden Monate waren für den E-Auto-Pionier ja eher zum vergessen.

Fiat fährt ganz nach vorne

In der Halbjahresbilanz kann Tesla damit wieder deutlich Boden gut machen, kommt mit dem Model 3" itemprop="name" />Model 3 auf Rang zwei und mit dem Model Y" itemprop="name" />Model Y auf den vierten Platz. Der erste Platz im ersten Halbjahr geht dagegen nach Italien: Der vergleichsweise preiswerte Fiat 500 E war nicht nur im Juni, sondern in den gesamten ersten sechs Monaten des Jahres das meistverkaufte E-Auto in Deutschland. Mit dem Hyundai Kona auf dem dritten Platz ist außerdem ein weiterer "Budget"-Stromer ganz nach vorne gefahren.

Erst ab Rang 5 kommen die deutschen Modelle zum Zuge. Bestplatziert ist dabei im ersten Halbjahr der VW ID.4/ID.5 auf dem fünften Platz, gefolgt vom Opel Corsa E und dem VW ID.3. Der Anteil deutscher Modelle und der von Importeuren hält sich bei der Platzierung die Waage, zehn der Top 20-Modelle bei den Elektroautos stammen von Importmarken. Die Top 50 der E-Autos im ersten Halbjahr haben wir in der Fotogalerie zusammengefasst.

Top 20 der E-Autos im Juni 2022

Abseits der Halbjahresbilanz gibt es außerdem im Juni gleich drei Neuzugänge auf dem Markt, bei allen handelt es sich um SUV. Die baugleichen Modelle Toyota BZ4 (175 Neuzulassungen) und Subaru Solterra (19 Neuzulassungen) fahren erstmals in die Tabelle, außerdem gibt es nun auch die ersten Anmeldungen des bereits seit längerem angekündigten Nissan Ariya, von dem ebenfalls 19 Modelle zum ersten Mal ein deutsches Kennzeichen erhielten.

Übrigens, wenn Sie auch selbst in Zukunft stromern möchten: In diesem Beitrag listen wir stets aktualisiert die neuesten Elektroauto-Leasing-Schnäppchen auf.