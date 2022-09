Der deutsche Fahrzeugmarkt liegt weiter am Boden: Im August wurden 199.183 Pkw neu zugelassen. Das niedrige Niveau bedeutet zum August 2021 zwar ein Plus von 3,0 Prozent, der Gesamtmarkt 2022 ist indes 9,8 Prozent in den Miesen. Da kann es also doch keine Gewinner geben! Oder doch?

In der Oberen Mittelklasse konnte sich der Audi A6 von seinem vierten Platz im Juli auf den ersten Rang im August katapultieren – und gleichzeitig den BMW 5er und die E-Klasse auf die Plätze verdrängen. Dem neuen Spitzenreiter gelingt es, mit 1.952 Neuzulassungen einen Vorsprung von fast 200 bzw. 300 Modellen herauszufahren.

Polo is back

Denkbar knapper geht es im Kleinwagensegment zu. Der Polo von VW kann sich im Berichtsmonat wieder auf Platz drei vorschieben und den Toyota Yaris auf den Blechplatz abdrängen. Dabei beträgt der Unterschied bei den Neuzulassungen gerade einmal 77 Fahrzeuge.

Nur sechs Modelle macht indes der Unterschied in der Mittelklasse aus. Da behauptet sich der VW Passat mit 2.753 Neuzulassungen vor dem neuen Zweiten, der Mercedes C-Klasse mit 2.747 Zulassungen. Beide kommen auf einen Marktanteil von 15,1 Prozent. Von Platz drei aus schaut der BMW 3er dem Treiben der beiden mit 2.473 Modellen und einem Anteil von 13,6 Prozent zu.

Wo ist der Porsche Taycan?

Noch wilder geht es in der Oberklasse zu, auch wenn sich die S-Klasse von Mercedes mit großem Abstand auf dem Platz an der Sonne hält. Dem Luxusliner stehen 733 Neuzulassungen zu Buche. Dahinter gibt es ein munteres Stühlerücken. Der Porsche Taycan verliert seinen zweiten Rang aus dem Juli und ist nun nur noch Fünfter. Der BMW 7er rutscht von Platz drei auf Platz vier ab. Stattdessen entern der Audi A8 und der BMW 8er die Plätze zwei und drei. Auch hier geht es denkbar knapp zu. Der Abstand zwischen 7er und 8er beträgt sechs Modelle, der von 7er und Taycan sogar nur ein Modell.

Einen solch knappen Abstand gibt es auch bei den Sportwagen. Der 911 steht nach wie vor oben, neu auf dem Silber-Rang steht das E-Klasse-Coupé, in den vergangenen Monaten weit abgeschlagen. Mit nur einem Modell hält sich der Stuttgarter den BMW Z4 mit 227 Neuzulassungen vom Halse. Der Audi TT, im Juli in den Top 3, steht auf Platz vier.

Tesla Model Y mit 388 Prozent Steigerung

Mit derart knappen Abständen können die Top drei der SUV nicht aufwarten, stattdessen mit einem arrivierten Spitzenreiter, dem VW T-Roc und einem Neuzugang auf Platz zwei. Hier rangiert im August das Tesla Model Y mit 388 Prozent Steigerung und 4.216 Neuzulassungen. Damit kann er dem VW mit 6.490 Zulassungen nicht das Wasser reichen, aber sich die lauernde Konkurrenz Ford Kuga (3.) und Opel Mokka (4.) vom Halse halten. Tragisch die Performance des Seat Formentor, der im Juli auf Platz 2 mit 2.227 Neuzulassungen stand und nun auf den 12. Platz mit 1.491 Modellen abstürzt.

Mit Blick auf die Mini-Vans zeigt sich im August der Kia Soul als neuer Dritter und vertreibt den Dacia Lodgy. Bei den Utilities muss der Mercedes Vito dem Ford Transit/Tourneo ebenfalls den dritten Rang überlassen.