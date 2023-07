Nicht die Anzahl der Sitzplätze, Isofix-Halterungen oder Staufächer macht das Battista-Sondermodell zum Familienauto, sondern sein Name und die Geschichte dahinter. Nino Farina war der Neffe des Unternehmensgründers Battista "Pinin" Farina. Als Famiienmitglied und erster Formel 1 Champion der Geschichte (im Jahr 1950) erhält Nino jetzt also eine nach ihm benannte limitierte Edition des potenten Elektro-Sportwagens. Ein bisschen gefühlsduselig sind sie halt schon in Cambiano.

Rein technisch hat das keine Auswirkungen auf den Hyper-GT. Es bleibt bei 1.400 kW Leistung (1.900 PS) und 2.340 Newtonmetern Drehmoment aus insgesamt vier E-Motoren und einer 120-kWh-Batterie im Fahrzeugboden. Hier geht es um das exklusive Design, das die Italiener mit Hinweisen auf die Vergangenheit spicken – beginnend bei der dominierenden Farbe "Rosso Nino". Sie ahnen es: Ein ähnliches Rot trugen auch die Rennwagen Farinas.

Gold und Plaketten

Sowohl die wiederkehrende, von Lorbeeren umgebene "01" – etwa in der Fahrer-Kopfstütze – als auch das goldene Finish der Felgen spielen auf Ninos motorsportliche Erfolge an. In der ersten Formel-1-Saison der Geschichte sicherte sich der Italiener nicht nur den Weltmeister-Titel, sondern auch die erste Pole Position und den ersten Sieg in Silverstone. Ein noch offensichtlicheres Gestaltungselement am Sonder-Battista sind die vielen Nino-Farina-Signaturen im In- und am Exterieur. Editions-Plaketten? Also, bitte. Die sind ja wohl obligatorisch.

Damit sich alle fünf Exemplare zumindest in einem Detail voneinander unterscheiden, wird jedes Fahrzeug mit einem anderen Meilenstein von Nino Farina geschmückt, den der stolze Besitzer an der Beifahrertür findet. Folgende Inschriften sind vorgesehen: Geburtsdatum und Geburtsort (1906 in Turin), erste Pole Position und erster Renn-Sieg beim Britischen F1-GP, Ninos zweiter GP-Sieg in der Schweiz, der dritte GP-Sieg in Italien und die Weltmeisterschaft 1950.

Stattlicher Aufpreis

Da fühlt es sich doch fast ein wenig so an, als würden Sie direkt in die Familie Farina einheiraten, wenn Sie einen der Editions-Battista ergattern können. Die Mitgift hat es allerdings in sich. 900.000 Euro schlägt Automobili Pininfarina auf den ohnehin stolzen Battista-Basispreis auf. Damit landen Sie bei einer Investitionssumme von 3,1 Millionen Euro plus Steuern und sind hoffentlich trotzdem glücklich, bis dass der Tod Sie scheidet.