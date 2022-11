Die Tschechen kündigen einen neuen Supersportwagen an. Der soll bereits am 23. November 2022 vorgestellt werden.

Praga punktete in der Supersportwagenwelt bislang mit dem Modell R1, das in verschiedenen Varianten als Rennwagen und Straßensportler angeboten wurde und noch wird. Jetzt soll das Portfolio um ein neues Hypercar ergänzt werden.

Verbrenner an Bord

Mit einem Teaser über Twitter kündigt Praga die Premiere des neuen Modells für den 23. November 2022 an. Zu sehen gibt es dabei lediglich einen ultraflachen Sportwagen unter einem Tuch. Der Begleittext ist kurz gefasst: "carbon, petrol, lightweight…and you thought we just made race cars…". Aber schon aus diesen wenigen Worten lassen sich erste Eckpunkte herauslesen.

Der neue Praga-Sportwagen wird auf ein Chassis aus Kohlefaserlaminat setzen und von einem klassischen Verbrennermotor befeuert. Zudem ist Leichtbau angesagt. Und ... der neue Praga wird ein Sportwagen für die Straße. Das Teaservideo enthüllt zudem Feinheiten wie einen Titan-Auspuff sowie eine mächtige Bremsanlage von Alcon. Den aktuellen Praga R1 (siehe Fotoshow) befeuert ein 370 PS starker Turbo-Benziner mit vier Zylindern und zwei Liter Hubraum.