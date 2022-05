Ein fehlerhaftes Software-Update sorgt bei BMW für Ärger. Insgesamt muss BMW weltweit knapp 62.000 Fahrzeuge zurückrufen, weil ein Software-Update des OBD-Steuergeräts zu Drehmomentverlust und Motorausfällen führen kann. In Deutschland sind laut KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) 12.721 Fahrzeuge von dem Fehler betroffen. Darunter befinden sich die Modelle X3, X4 und der BMW 5er. Genauer handelt es sich dabei um folgende Baureihen:

BMW X3 – F25 (2010 bis 2017)

BMW X3 – G01 (seit 2017)

BMW X3M – F97 (seit 2021)

BMW X4 – F26 (2014 bis 2018)

BMW X4 – G02 (seit 2018)

BMW X4M – F98 (seit 2019)

BMW Fünfer – F10/F11 (2010 bis 2017)

BMW Fünfer – G30/G31 (seit 2017)

BMW M5 – F90 (seit 2017)

Grundsätzlich seien Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum vom 18. August 2016 bis zum 28. Februar 2022 von dem Rückruf betroffen, meldet das KBA. Da die meisten der Fahrzeuge nicht per Over the Air-Update nachgebessert werden können, dürfte für die Halter ein Werkstattaufenthalt erforderlich sein. Den zeitlichen Umfang nannte BMW auf Nachfrage noch nicht.