Jeep ruft in den USA 69.201 Fahrzeuge wegen Brandgefahr zurück. In Deutschland ist kein Rückruf dazu bekannt.

Unter Umständen kann die Kupplungsdruckplatte durch Reibung überhitzen, was zu einem schnellen Bruch der Druckplatte führen kann. Wenn eine Druckplatte bricht, kann dies zu Rissen oder Löchern im Getriebegehäuse führen, wodurch erhitzte Bauteile aus dem Getriebegehäuse geschleudert werden können. Die können mit einer Zündquelle im Fahrzeug oder in der Umgebung in Kontakt kommen und möglicherweise zu einem Brand führen.

Unter manchen Umständen kann der Fahrer vor dem Ausfall die überhitzte Kupplung riechen und/oder Kupplungsschlupf spüren. Zudem gibt es eine Meldung im Informationsbildschirm.

Diese Modelle sind aktuell in den USA vom Rückruf betroffen:

Jeep Wrangler aus dem Produktionszeitraum 23.08.2017 bis 16.02.2023 (55.082 Fahrzeuge)

aus dem Produktionszeitraum 23.08.2017 bis 16.02.2023 (55.082 Fahrzeuge) Jeep Gladiator aus dem Produktionszeitraum 21.12.2018 bis 16.02.2023 (14.119 Fahrzeuge)

(gesamt: 69.201 Fahrzeuge)

Jeep wird einen freiwilligen Sicherheitsrückruf für alle betroffenen Fahrzeuge durchführen. Bei der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 23V-116 zu finden.