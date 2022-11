Subaru bringt 2023 zum Modelljahr 2024 einen neuen Impreza an den Start. Premiere feiert dieser auf der L.A. Auto Show.

Seit 2017 ist die aktuelle und bereits fünfte Generation des Impreza am Start. Das letzte größere Facelift datiert auf das Jahr 2020 (siehe Fotoshow). Zeit für einen Modellwechsel.

Weiter mit Boxer und Allradantrieb

Der vollzieht sich bereits auf der kommenden L.A. Auto Show, wo die Japaner vom neuen Modell am 17. November 2022 das Tuch ziehen wollen. Als Vorgeschmack liefert Subaru jetzt ein Teaserbild, das so rein gar nichts enthüllt. Klar ist: Auch die nächste Generation des Impreza tritt wieder als Kompaktmodell mit Steilheck an. Keine Revolution ist bei der Linienführung zu erwarten. Der Teaser zeigt eine Silhouette, die weitestgehend dem aktuellen Modell entspricht.

In einem zweiten Teaser zeigen die Japaner die Front des neuen Impreza. Hier sind ein neu geformter Kühlergrill mit einem neuen Grillgitter zu erkennen. Zudem scheinen die Scheinwerfer eine neue, exponiertere Form zu erhalten.

Als gesetzt dürfen weiterhin Boxer-Motoren und Allradantrieb gelten. Zu erwarten ist eine stärkere Elektrifizierung. Genaueres wollen die Japaner aber erst zur Premiere bekanntgeben. In den USA wird der neue Impreza bereits 2023 als 2024er-Modell eingeführt. Nach Europa kommt er vermutlich erst ein Jahr später.